Leerlingen én instructeur onder invloed bij het CBR

Dit lijkt wel een stripverhaal. Zes leerlingen en de instructeur kwamen onder invloed opdagen bij het CBR.

Voor de meeste mensen is het afleggen van het theorie en/of praktijkexamen al moeilijk genoeg. Je bent overtuigd van je rijkwaliteiten, maar zo’n examen is toch anders dan die ritjes met de instructeur naast je. Opeens zit er een norse man naast je in vorm van een examinator die streng je rijkunsten onder de loep neemt.

Opperste concentratie en een goede voorbereiding zorgen ervoor dat je in alle rust een examen komt afleggen. Een rijinstructeur deed wel heel erg zijn best om het zijn leerlingen comfortabel te maken.

Het was een bijzondere gewaarwording bij het CBR in Den Bosch gisteren. Een instructeur en zijn zes leerlingen kwamen onder invloed opdagen bij het CBR. Dat blijkt uit een controle van de verkeerspolitie. Daarop volgde een aanhouding op verdenking van rijden onder invloed. De zes leerlingen en de rijinstructeur moesten mee naar het bureau.

De politie heeft niet bekendgemaakt of er drank of drugs (of allebei) in het spel waren. Feit is dat het hele spul een bloedonderzoek moest ondergaan. De uitslag daarvan moet blijken in hoeverre de groep in overtreding was.

Het is puur toeval dat het zo gelopen is. De verkeerspolitie was ‘gewoon’ bezig met een controle bij het CBR. 20 lesauto’s met leerlingen en instructeurs werden getest op het gebruik van verdovende middelen. Het laatste dat je verwacht is dat er nog een positief resultaat uit komt rollen ook. Is dat doodnormaal tegenwoordig? Die les heb ik even gemist..

De zeven aanhoudingen was niet het enige die middag. Een andere rijinstructeur werd op de bon geslingerd omdat hij zijn WRM-pas niet kon tonen. Dat is de bevoegdheidspas die iedere instructeur bij zich moet hebben om rijles te mogen geven. Ook hiervoor is een proces-verbaal opgemaakt.

Dat je tijdens een rijexamen al zenuwachtig bent, snappen we. Maar dat zes kandidaten én een instructeur denken dat het een goed idee is om onder invloed plaats te nemen in een lesauto?

Zoals Sybrand van Haersma Buma zou zeggen: Dat is toch niet te geloven, dat is echt erg!

Fotocredit en bron: Verkeerspolitie Oost-Brabant op X