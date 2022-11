Lees dit als je een oldtimer hebt of wil gaan kopen

Of gewoon als je geen oldtimer hebt, maar benieuwd bent wat er in dit artikel staat. Dat kan natuurlijk ook.

Dit artikel is eigenlijk vooral bedoeld voor onze Belgische lezers. Nu weten wij dat dit er een heleboel zijn, dus we schrijven het niet voor niets. Het gaat dus om oldtimers en de regels daaromtrent. Er is namelijk het een en ander veranderd. Dat komt omdat het 1 november is en dat is een leuke dag voor regelwijzigingen, blijkbaar.

Het gaat om de algemene periodieke keuring van de oude auto’s. In ons land beter bekend als APK. Sinds 2018 moeten oldtimers in België periodiek naar de keuring. Daarmee kwam een einde aan een systeem waarbij auto’s van 25 jaar of ouder eigenlijk alleen gekeurd werden wanneer ze op de O-nummerplaat werden ingeschreven. En die nummerplaat is er dus alleen voor oldtimers.

Keuring van je oldtimer verandert

Dat vonden veel Belgische bezitters van een oldtimer niet zo goed en ze wilden het anders. Nou, dat hebben ze gekregen. Want sinds vandaag moeten auto’s tussen 25 en vijftig jaar oud wanneer ze helemaal in orde blijken te zijn om te twee jaar naar de keuring.

Voor auto’s van meer dan vijftig jaar is dat eens per vijf jaar, mits ze natuurlijk in orde zijn. Mocht dat laatste niet het geval zijn, moet je je oldtimer het jaar erna weer ter keuring aanbieden.

Nog oudere auto’s zijn wel vrijgesteld

Als je echt een heel oude oldtimer hebt, dan heb je mazzel en hoef je niet meer langs de keuring. Het gaat dan om auto’s van voor 1926, oftewel auto’s van -bijna- 100 jaar of ouder. De Belgische instanties gaan er vanuit dat deze auto’s óf in een museum staan, of gewoon in orde zijn omdat er goed voor is gezorgd.

Maar wacht, er is meer. Er is nog een belangrijke verandering. Voortaan zal op de keuring een ‘oldtimerrapport’ opgesteld kunnen worden. Dat dient vooral vervelend gezeur te voorkomen. Die komen namelijk nogal eens voor omdat sommige onderdelen of aanpassingen als ‘niet origineel’ worden bestempeld. En met dat rapport is daar geen sprake meer van.

Goed, dat zijn de belangrijkste veranderingen in een notendop. Wil je nog wat meer lezen, dan raden we je aan om even het uitgebreide artikel op HLN.be aan te klikken. Zo kom je niet voor verrassingen t staan als je een Belgische oldtimer gaat aanschaffen.

Zeker en vast, Amai!