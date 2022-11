Met deze occasions laat je zien dat je Oranje steunt

En als je Oranje niet steunt, zijn het op zichzelf ook al leuke occasions.

Het is vandaag 1 november en over 19 dagen begint het WK voetbal. Is even wennen, maar dat krijg je als het georganiseerd wordt door een land waar het in de zomer ruim 50 graden is. Dan gooi je werkelijk alles overhoop en speel je het WK gewoon in de winter.

En over dat WK is voordat het begon al meer dan genoeg gezegd en geschreven. Gastland Qatar schendt de mensenrechten, faciliteert slavernij en bovenal hebben ze de FIFA omgekocht om het toernooi überhaupt te krijgen. Al ontkent Ronald de Boer dat hartstochtelijk en Ronald de Boer kan het weten.

Maar goed. Oranje gaat ook die kant op en ondanks alle negatieve dingen, proberen wij het hier bij Autoblog tóch graag positief te houden. Met een stel occasions bijvoorbeeld waarmee je -door er alleen maar in te rijden- laat zien dat je Oranje steunt.

Dis is de goedkoopste oranje occasion

Als je je Oranje steunbetuiging op wielen alleen koopt om tijdens dit WK te gebruiken, dan kun je beter maar een heel goedkope hebben. Kies dan voor deze Mazda 121. Voor 675 piek rij jij in een knaloranje cabrio en laat je zien dat je achter onze nationale trots (en Luuk de Jong) staat. Pluspunt, het is een Japanner. Die gaan niet stuk, dus je kunt -als je wil- makkelijk het volgende EK halen ermee.

Deze is eigenlijk alleen maar tof in het oranje

Sommige auto’s moeten gewon oranje zijn. Dat geldt voor deze al helemaal, het is gewoon de vetste kleur voor zo’n auto. Het is natuurlijk de BMW 1M Coupé. Een échte M die geen M1 mocht heten. Iets met erfgoed. Voor € 53.750 mag je hem hebben. Of je least hem voor 874 euro per maand bij deze aanbieder. Is veel geld, maar je krijgt er wel iets leuks én zeldzaams voor terug!

Deze is leuk voor als je écht geen schaamte kent

Op zich moet je al weinig schaamte bezitten als je een oranje auto rijdt om je nationale voetbalteam aan te moedigen, maar hee, het gebeurt meer dan je denkt. Daarom hier dus de ultieme uitting van ‘fuck you ness’ die we konden vinden. We kunnen er veel woorden aan vuilmaken, maar het plaatje zegt genoeg…

Deze moet ook absoluut in het oranje

Zoals de BMW 1M Coupé is, zijn er nog meer auto’s die je absoluut in het oranje moet hebbeb. Inderdaad, we hebben het hier over de Ford Focus ST, in dit geval eentje uit 2006. Je weet wel, die met de heerlijk roffelende 2.5 5-cilinder turbo die je ook in verschillende Volvo’s tegenkwam. Met 225 pk dus. Die is toch echt op z’n knapst in een oranje jasje. Waarvan akte!

Nog eentje dan, voor de milieubewuste supporter

En omdat we heus niet denken dat voetbalsupporters alleen maar shag roken en in een ouwe Opel met dieselmotor rijden, hebben we ook nog een stukje milieubewustzijn voor je gevonden. Juist, een oranje Tesla Model 3. En het leuke van deze is, je rijdt er precíés zo bij als 99% van de hedendaagse leaseslaaf, maar tóch anders. En je steunt en Louis van Gaal mee. Win-win, toch?

Keuze zat, zelfs als je Oranje steunt

Zo zie je maar, er is keuze genoeg als je een rijdend statement vóór Oranje wil maken. Sterker, op Marktplaats staan er nog veel meer! Zodat iedereen op zijn eigen manier kan laten zien dat hij TROTS is op ons land en gaat JUICHEN als Louis ons hoogstpersoonlijk naar de finale schiet.

En als je niet van voetbal houdt, dit zijn op zichzelf ook al leuke auto’s.

Toch?