LEGO Dodge Demon is toffe toevoeging voor je verzameling

Wacht op het groene licht en trek een sprintje.

LEGO heeft toffe producten voor de autoliefhebber. De echte fanaten kunnen met LEGO Technic aan de slag. Voor de mindere fanaten onder ons is er Lego Speed Champions. Een veel minder uitgebreide setup. Daar staat tegenover dat de set een stuk goedkoper is. Bovendien staat zo’n set niet minder cool in de kamer.

Nieuw in de collectie is de Dodge Challenger SRT Demon en 1970 Dodge Charger R/T set. Deze combo levert het merk onder meer met startverlichting voor een dragrace, twee bestuurders, een marshall en een racevlag van LEGO. De Speed Champions set kost 40 dollar in de online Dodge-winkel.

Dat de Speed Champions minder complex is in vergelijking met LEGO Technic betekent niet dat je zelf niets kunt doen. Zo is de voorruit wisselbaar, is het monteren van andere velgen mogelijk, kun je de Supercharger uit de Charger R/T lepelen en is er een alternatieve motorkap. Om de nieuwe LEGO set onder de aandacht te brengen maakte Dodge een commercial met de vrouwelijke coureur Leah Pritchett. Je checkt de video hieronder, inclusief een heerlijke supercharger huil!