Wat?! Niet één, maar twee Ferrari SP3JC’s

Wat nou one-off.

Als ze in Maranello met een SP-auto (Special Project) komen, dan gaat het in de meeste gevallen om een one-off. Dat was bij de Ferrari SP3JC ook zo. Althans, dat communiceerde Ferrari in het officiële persbericht in 2018.

Ferrari SP3JC – a one-off offering exclusive open-air V12 motoring at its purest. Maranello, 28 November 2018 –The latest Ferrari one-off project, the SP3JC, has been officially consigned to its owner. Designed by the Ferrari Styling Centre, the SP3JC was commissioned by a Ferrari client and collector whose brief set out to create a pure, uncompromising roadster using the chassis and running gear of the F12tdf.

Blijkbaar weten ze niet zo goed wat in Italië one-off betekent, want er blijkt nóg een SP3JC te bestaan. Het gepresenteerde exemplaar van vorig jaar is wit, geel en blauw van kleur. Het stuur zit aan de rechterkant en de auto is in handen van autoverzamelaar John Collins. Nu blijkt dat Collins een tweede SP3JC had besteld. Het gaat hier om een mat grijs exemplaar, met het stuur aan de linkerkant.

Via Instagram laat Collins weten waarom er een tweede SP3JC is gekomen. “Ik wilde er een voor continentale autoritten, met een compleet ander kleurenschema”, aldus de vermogende op het sociale netwerk. Wat een baas. Beide auto’s staan nu in de showroom van zijn autobedrijf Talacrest.