Ferrari Nederland heeft een bizar goed jaar achter de rug

En dat zónder SUV!

Of er is een lading nieuw geld gearriveerd in Nederland in 2018, of het huidige modellengamma spreekt de huidige Nederlandse rijken enorm aan. Feit is dat Ferrari’s in 2018 in Nederland als warme broodjes over de toonbank gingen en dat is indrukwekkend voor auto’s met een prijskaartje van dik boven de twee ton.

Uit cijfers van AUMACON blijkt dat de Italiaanse autofabrikant tot de top 35 best verkopende automerken in Nederland hoort. Vorig jaar stond Ferrari nog op plek 38. Het merk verkocht meer dan dubbel zoveel auto’s in vergelijking met Lamborghini. Eat that Urus! Welke modellen waren het populairst?

Ferrari verkocht in totaal 50 auto’s in 2018. Een indrukwekkende stijging van 85,2 procent in vergelijking met 2017. Het best verkochte model was de Ferrari 488. De coupé’s, Spiders en Pista’s waren gezamenlijk goed voor 18 verkopen, aldus cijfers van BOVAG. Daarna volgen de 812 Superfast en de nieuwe Portofino. Beiden goed voor 11 verkopen per stuk. Van de GTC4Lusso versleet Ferrari negen exemplaren. Begin van het jaar werd nog één F12berlinetta verkocht, wat het totaal op 50 brengt.

Of Ferrari in 2019 net zo’n goed jaar gaat wegzetten is nog maar de vraag. Het gamma is met de 812 Superfast, de 488 Pista en Portofino kakelvers. Vrijwel iedereen die er eentje wilde hebben heeft in 2018 de sleutels gekregen. Achter de hekken van Maranello zitten ze niet stil. Ferrari werkt aan de opvolger van de 488, een hybride met een V8-middenmotor. Bovendien staat een SUV op de agenda. Daarnaast is het in lijn der verwachting dat het merk over enkele jaren met een hardcore versie van de 812 gaat komen.

Fotocredit: @hulaucarphotography op Autojunk