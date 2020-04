LEGO Ducati Panigale V4 R is een heel gaaf speeltje

Een leuke aanwinst op de verzameling, deze LEGO Technic Ducati Panigale V4 R.

We weten allemaal dat LEGO Technic gave pakketten heeft met onder andere de Porsche 911 GT3 RS en de Bugatti Chiron. Ook voor de liefhebber van tweewielers heeft de Deense speelgoedfabrikant wat verzonnen. Dit is de toch wel enorm vette LEGO Ducati Panigale V4 R.

Het gehele pakket bestaat uit 646 steentjes. Het model is 32 centimeter lang en 16 centimeter hoog. Zowel de voor- als de achterophanging kan veren en het stuur functioneert tevens. Een gaaf detail is dat de versnellingsbak echt werkt. Er zijn namelijk twee verzetten verwerkt in de constructie. Het is voor het eerst dat een LEGO Technic motor een versnellingsbak met twee werkende versnellingen heeft.

LEGO Technic heeft een adviesleeftijd van minimaal 10 jaar gehangen aan het pakket. Vanaf juni is de LEGO Ducati Panigale V4 R te bestellen. In vergelijking met de auto’s, kost deze set ook de wereld niet. Voor 59,99 euro scoor je er eentje in huis.

De producten van LEGO Technic bieden naast plezier ook een stukje educatie. Met dit soort producten wil de speelgoedfabrikant kinderen onder meer meegeven hoe een tandwielmechanisme werkt.

Ideaal vermaak tijdens deze quarantaine periode, deze Ducati Panigale V4 R. Even geen beeldschermen of smartphone. Gewoon aan de gang met wederom een geniaal LEGO Technic-product.