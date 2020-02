Lego Fiat 500 is te schattig voor woorden

Van zo’n Lego Fiat 500 wordt je toch ook week in de knietjes?

Wat is er leuker dan een Fiat 500 en wat is er leuker dan Lego? Inderdaad. De combinatie van die twee. Zeker in een lekker groot formaat zorgt het ervoor dat je diverse avonden ermee bezig bent. Het idee van de plastic steentjesfabrikant uit Denemarken is niet nieuw.

Creaties

Zo af en toe komen namelijk de leukste creaties voorbij. In heel veel gevallen gaat het om spectaculaire sportwagens of racewagens. Heel erg gaaf natuurlijk, maar is een ‘normale’ auto stiekem niet veel leuker? Dan bedoelen we niet een Toyota Avensis 1.8 Linea Terra, Renault Scénic 1.9 dCi Expression of Volkswagen Bora Variant 1.6 Comfortline.

Icoon

Nee, we bedoelen een gewone auto die tegelijkertijd een icoon is. Zoals de Fiat 500. Niet de nieuwe, maar ‘het origineel’. Gelukkig heeft Lego precies dát gedaan. Onder de noemer ‘Lego Creator Expert’ is er nu een bijzonder schattige Fiat 500 leverbaar.

Schaalmodel

Het is uiteraard een schaalmodel. Om een idee te krijgen van het formaat, de lente bedraagt 24 centimeter. De breedte is 11 centimeter, evenals de hoogte. Kortom, een perfect ornament voor op je bureau. Dan moet je wel zorgen dat je alles hebt afgestemd op de kleur, want de Fiat 500 van Lego is er alleen in het zachtgeel.

Tijd

Ook moet je ervoor zorgen dat je voldoende tijd beschikbaar hebt. De kit bestaat namelijk uit 960 Lego steentjes. Maar het is loon naar werken, want het resultaat is erg fraai én herkenbaar. Zo heeft de lego Fiat 500 een interieur mét rode binnen-‘bekleding’ en een stuurwiel. Het dashboard is net zo kaal als de echte 500. De kofferbak aan de voorkant kan open en herbergt zelfs een reservewiel.

Nog guitiger

Maar je krijgt niet alleen een paar avonden aan tijdsbesteding en een gele Fiat 500. In de doos zitten ook diverse accessoires die de Lego Fiat 500 nog guitiger maken dan dat ‘ie al is. Zo is er een schildersezel (met Colosseum) aanwezig, evenals een reiskoffertje die achterop geplaatst kan worden. Mocht je deze doos Lego willen kopen voor ‘je kleine neefje’, vanaf 1 maart (morgen dus) kun je ‘m online bestellen op de website van Lego. De prijs is wel erg stevig met 84,99 euro.