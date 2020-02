Formule E: kwalificatie ePrix van Marrakesh

Kunnen de Nederlanders in de Formule E gaan voor Pole Position in Marokko?

De Marokkaanse ePrix gaat vandaag van start. Voordat er geracet gaat worden, moet de kwalificatie verreden worden. Hopelijk zijn er wat verrassingen deze sessie.

De baan Marrakesh is relatief lang (bijna 3 kilometer) en kent veel rechte stukken. Een welkome afwisseling ten opzichte van de andere kortere banen.

De Formule E kwalificatie is anders bij de Formule 1. In deze elektrische klasse wordt er gebruik gemaakt van 4 kwalificatiegroepen van 6 coureurs. Deze moeten per sessie een tijd neer zetten. De 6 snelste coureurs mogen strijden om de voorste startij in de aansluitende Superpole sessie. De volgorde waarin men moet kwalificeren is op basis van de ranglijst. Sta je bovenaan, begin je als eerste. Dat is relatief gezien een nadeel, want de baan wordt sneller naarmate de kwalificatiesessie vordert. Of de Formule E kwalificatie leuker is dan F1, is voer voor discussie. Wel is het heel overzichtelijk.

Groep 1

De eerste vier coureurs gaan naar buiten, Da Costa en Evans wachten het even af. Wellicht dat Sims en de rest de baan mogen ‘schoonvegen’. Ze wachten het wel heel erg lang af, want met twee minuten te gaan is de Jaguar coureur nog binnen. Vandoorne lijkt goed op tijd, maar krijgt waarschijnlijk een straf aan zijn Vlaamse broek, want hij reed te snel in de pitstraat. Da Costa pakt met 1:17.640 de voorlopige pole position. Evans heeft pech, want hij is veel te laat naar buiten gegaan. Hij was net te laat. Pijnlijk. Wat er met Vandoorne gebeurt, is nog onduidelijk.

Groep 2

Niemand in groep 2 neemt het risico dat Jaguar nam, alle coureurs gaan zo snel mogelijk naar buiten. We letten zelf het meeste op de verrichtingen van Nyck de Vries. Zijn eerste tijd is nog 10 seconden te langzaam. Het is slechts een opwarmronde. De Nederlander zet natuurlijk alles op alles in zijn laatste ronde. Günther pakt meteen de pole-tijd af van Da Costa. Nyck de Vries raakt de muur met zijn Mercedes en is daardoor twee tienden langzamer dan Günther in de BMW.

Groep 3

Om elke vorm van een blamage te voorkomen, gaan er meteen vijf auto’s direct naar buiten. De Jaguar van Calado gaat later naar buiten. Voor de Belgische lezers: d’Ambrosio met de Mahindra geeft direct gas en ook Robin Frijns (Envision) zit erbij. Ondanks de verwachtingen weet alleen Buemi zich in de Top 6 te nestelen. Frijns raakt de muur behoorlijk tijdens zijn snelle ronde, wat hem zeker een paar tienden heeft gekost.

Groep 4

In de vierde groep zien we Formule 1 coureurs als Felipe Massa en Brendon Hartley. Beide kennen nog niet echt een gelukkig seizoen. Geen van de coureurs weet een goede tijd neer te zetten, de top zes blijft gelijk.

De coureurs die door kunnen gaan voor Superpole zijn:

Günther (1:17.562)

Lotterer

Mortara

Da Costa

De Vries

Buemi

Superpole

Het is even de vraag hoe het zit met Nyck de Vries. Hij beschadigde zijn auto behoorlijk in de kwalificatiesessie. Met name de achterkant leek er gehavend uit te zien. De monteurs hebben kennelijk uitstekend werk verricht.

Buemi zet de eerste tijd neer. Niet omdat ‘ie zo snel of foutloos rijdt, maar hij mag als eerste vertrekken. Buemi gaat in de tweede sector behoorlijk wijd. De Vries lijkt aanvankelijk minder snel uit de startblokken te vertrekken (eerste sector is niet sneller dan Buemi), maar de Vries weet in de andere sectoren wel sneller te zijn. Met een 1:17.690 staat Nyck de Vries tijdelijk op de eerste plaats. Lang kan de Nederlander er niet van genieten, Da Costa snoept vier tienden van de tijd van De Vries af. Mortara is snel, maar rijdt geen foutloze ronde en komt achter de Vries terecht.

Dan is het de beurt aan André Lotterer, die vorige keer pole pakte. Dat lukt hem dit keer nét niet, wel weet Lotterer voor Nyck te kwalificeren. De laatste coureur die de baan op gaat is Maximilian Günther in de BMW-Andretti. Hij is verreweg het snelste over de gehele ronde, maar hij verremt zich ernstig in de allerlaatste bocht. Da Costa kan opgelucht ademhalen, De Vries start vanaf de tweede startrij.

De uitslag van de kwalificatie Formule E in Marrakesh is als volgt:

Antonio Félix Da Costa Maximilian Günther André Loterrer NYCK DE VRIES Edoardo Mortara Sebastian Buemi Jérôme d’Ambrosio Alexander Sims Oliver Rowland James Calado Jean-Éric Vergne Brendon Hartley Lucas di Grassi ROBIN FRIJNS Sam Bird Pascal Wehrlein Nico Müller Stoffel Vandoorne Daniel Abt Olivier Turvey Neel Jani Felipe Massa Ma Qinghua Mitch Evans (DNQ)

De race begint vanmiddag om 15:00