LEGO’s nieuwe 911 RSR is een prima laat kerstcadeau

Wees snel, nu kan het nog.

In het laatste LEGO-gerelateerde artikel dat we schreven, vroegen we ons hardop af met wat voor een project de Deense speelgoedfabrikant nu weer op de proppen ging komen. Immers, het laatste exemplaar van de 911 GT3 RS uit de LEGO Technic-reeks werd vorige maand geproduceerd, waardoor er ineens ruimte was voor iets nieuws. Enkele dagen voordat de GT3 van de markt gehaald zal worden, krijgen we dankzij een oplettende lezer (bedankt, @ghost!) te horen welke auto de Porsche heeft opgevolgd.

Nu denk je misschien dat het einde van de vorige zin grammaticaal niet helemaal klopt, maar dit is niet het geval. LEGO heeft de auto namelijk direct op de markt gebracht. Voor een bedrag van 149,99 euro kan men zelf het schaalmodel van de Porsche 911 RSR in elkaar zetten.

Zij die regelmatig investeren in dergelijke LEGO Technic-projecten, zullen ongetwijfeld weten dat dit voor officiële LEGO-automodellen niet buitensporig veel geld betreft. De GT3 RS, bijvoorbeeld, kost 279 euro. De Bugatti Chiron is nog duurder: 399 euro, zelfs.

Het is niet zozeer een verrassing dat de 911 RSR voor een aanzienlijk lager bedrag op de kop getikt kan worden. In vergelijking met de twee andere exemplaren die vandaag nog gekocht kunnen worden, is de RSR flink kleiner. De LEGO Technic Porsche 911 RSR is 13 cm hoog, 50 cm lang en 20 cm breed. Het is ook vanwege zijn kleinere formaat dat Porsche de RSR minder gedetailleerd heeft kunnen maken. Hoewel de constructie een werkend differentieel heeft, evenals een zescilinder boxermotor met bewegende zuigers en onafhankelijke vering, zien we duidelijk dat de bolide minder realistisch voor de dag komt. Met name het interieur van de auto valt iets tegen. De auto bestaat in totaal uit 1.580 onderdelen, tegenover 3.599 stukjes voor de Chiron en 2.704 stenen voor de Porsche GT3 RS.