Deze Alfa Giulia restomod pakt het anders aan

Totem Automobili snapt het: je gaat niet beter worden dan Alfaholics, dus moet je het anders aanpakken.

We hebben het al vaker gehad over de term ‘restomod’. Het idee is dat je een oude auto pakt en hem uitrust met moderne techniek. Het voorbeeld hiervan is het welbekende Singer, die het al eens voordeed met een Porsche 911.

Deze aanpakt zorgde voor een opmars in verschillende bedrijven die hetzelfde willen. Maar dan natuurlijk met een andere auto, het is moeilijk om uniek te zijn als je massaal 911-jes gaat aanpakken. Alfaholics, een Brits bedrijf, deed het met een Alfa Romeo Giulia GTA. De GTA-R 290 heeft een moderne motor en de onderdelen zijn van moderne materialen (waaronder koolstofvezel), maar de blauwdrukken zijn van de goede oude Giulia. Een mooi recept.

Oftewel, een Alfa Giulia restomod is dus ook al niet meer uniek. Wat kun je dan nog doen? Maak het nóg moderner. Dat is wat Totem Automobili doet. Hun Giulia krijgt een nog modernere flair, zowel vanbuiten als vanbinnen.

Want een deel van die klassieke lijnen, de ouderwetse spiegels en ruitenwissers en ronde koplampen kunnen niet verhullen dat het om een hagelnieuw design gaat. Zo kun je grote LED-koplampen spotten, naast een compleet veranderde stance van de auto. We moeten het met een beperkt aantal plaatjes doen, maar je krijgt het idee.

De aandrijving van de auto wordt verzorgd door een elektrische motor. Deze heeft een batterij met een capaciteit van 50,4 kWh en zou daarmee 320 km ver kunnen komen. Maar dat zijn niet de ‘leuke’ cijfers: de auto sprint van 0-100 in 3,4 seconden omdat de motor zo’n 518 pk en 940 Nm op de weg zou moeten zetten. Dat zijn voorlopige cijfers.

Totem wilde de Alfa Giulia restomod namelijk onthullen op het Goodwood Festival of Speed dit jaar. Maar dat gaat niet door, in ieder geval niet in juli zoals gepland. Wanneer de auto nu wel onthuld wordt, is niet bekend. Een opvallend project, maar elektrisch in een oude auto is en blijft toch een vorm van heiligschennis.