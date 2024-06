Deze sportieve badge heeft precies één auto gezien

En het was best een gave auto. Maar de sportieve badge PSE wordt weer in de ijskast gezet.

Het gaat recent vaak om sportieve badges die verdwijnen. Volkswagen stopt bijvoorbeeld met het vrij vers uit de mottenballen gehaalde GTX, net nu ze een hele reeks aan modellen met de badge uitbrengen. De reden voor dit soort praktijken is vrij simpel. Elk automerk probeert tegenwoordig geld te verdienen en tenzij je al een ijzersterk sportmerk bent, is geld verdienen met nicheproducten moeilijk. Dat doe je immers voor de liefhebber en da’s niet zo’n grote doelgroep. En dan maar ‘normale’ auto’s opleuken met quasi sportieve meuk houdt de liefhebber ook niet van, dus dat ondermijnt het punt een beetje.

Peugeot Sport Engineered

Kortom: in de huidige tijd nog even een sportmerk van de grond af aan verzinnen, da’s niet makkelijk. Daar is Peugeot nu ook achter gekomen. Het merk is één van de merken dat met GTi furore maakte. Ook S16, T16, XSI, Mi16 en Rallye passeerden de revue, soms maar voor één enkel model. En ze hebben kort ook het label ‘RC’ gehad om de 206 en 207 (en technisch gezien de RCZ) mee op te leuken. Toen maakte GTi een LL Cool Jesque comeback voor de 208 en 308 en daarna verdween dat ook weer. En voor de 508 kwam een übersportieve versie genaamd PSE: Peugeot Sport Engineered.

Toekomstbestendig

Op papier is het een meesterzet. Haal je GTI uit de mottenballen (of aangezien het een wat forsere auto is, Mi16), dan worden fans weer boos dat het geen ‘echte’ GTI is. Dus start je weer vanaf vakje één, bouw je de 508 zo lekker dik uit dat ‘ie tof is, ontwerp je een futuristisch uitziend logo met drie groene strepen wat daarna een rol speelt in je nieuwe LMDh-hypercar en misschien wel het belangrijkste: je geeft hem hybride aandrijving en een heuse 360 pk. Dit met dank aan dezelfde 1.6 PureTech-motor die je in vrijwel alle versies van de 508 krijgt, maar dan met flink opgevoerde e-motoren.

Niet toekomstbestendig

Dan hoop je eigenlijk dat de Peugeot 508 PSE, geïntroduceerd in 2020, enkel een voorproefje is. Een basis waar voort op geborduurd kan worden. Nou, dat blijkt tegen te vallen. Peugeot Sport Engineered eindigt wanneer de Peugeot 508 eindigt over een paar jaar. Wat dus betekent dat er maar één auto is geweest met de PSE-badge. Wat dat betreft weer een perfecte opvolger voor Mi16, een sportieve badge die enkel achterop de 405 heeft gestaan.

Aan de ambitie lag het niet. Peugeot meende zelfs dat PSE een perfecte opvolger zou zijn voor GTI of hun andere sportlabels. Linda Jackson, CEO van Peugeot, zegt dat het een keuze was tussen extra elektrificatie en PSE door ontwikkelen. Er is gekozen voor dat eerste. Jackson houdt de mogelijkheid voor pittige EV’s open, zelfs een straatauto die wat techniek deelt met de 9X8 is ‘niet onmogelijk’. Waarmee overigens helemaal niks bevestigd wordt.

Behalve dus dat PSE toegevoegd mag worden aan het lijstje sportieve badges die niet meer bestaan. Peugeot gaat het zichzelf wel lastig maken als ze nou wederom middels pittige EV’s een sportlabel opnieuw willen uitvinden.