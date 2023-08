Koop een poedersneeuw-witte Lamborghini Countach 25th

En met poedersneeuw bedoelen we natuurlijk niet echt poedersneeuw, deze Lamborghini Countach 25th Anniversary heeft een filmgeschiedenis.

Sommige auto’s maken een film of serie en zijn onlosmakelijk verbonden aan die film of serie. Andere auto’s zijn weer geassocieerd met een film maar zorgen toch vaak voor een ‘oh ja’-momentje. Al zullen veel mensen toch een idee hebben wat het filmverleden inhoudt van deze Lamborghini Countach 25th Anniversary. En ja, poedersneeuw voor het neusje is een hint.

Lamborghini Countach uit Wolf of Wall Street

Ja, de Lamborghini Countach had een kort maar krachtige rol in de Scorcese-film uit 2013 The Wolf of Wall Street. Leonardo DiCaprio speelt daarin, op basis van een waargebeurd verhaal, een jonge aandelenhandelaar die een rijke aandelenmagnaat wordt. De film begint met het verhaal van hoe iemand stinkend rijk wordt, maar eindigt met de nadelen die zo’n leventje meebrengt. Eén van die nadelen is dat DiCaprio’s karakter Jordan Belfort compleet strak van de charlie een witte Lamborghini Countach 25th Anniversary bestuurt. De dollemansrit eindigt met een kapotte Countach. Die hebben we al een keer behandeld, want daar is dus een echte Countach voor gesloopt.

25th Anniversary

Dat is natuurlijk allemaal trucage, want voor de ‘beauty’-shots van de Lamborghini Countach werd gewoon een echt, intact exemplaar gebruikt. Die is precies zoals je een Lamborghini Countach 25th Anniversary verwacht. Wit, veel spoilerwerk, driedelige velgen en natuurlijk die afzichtelijke Amerikaanse voorbumper. Al dat spoilerwerk doet wellicht wat afbreuk aan de cleane lijnen van de originele Periscopo, maar wees er wel van bewust dat dit alles onder toezicht van Horacio Pagani is gebeurd.

Te veil

Voor wie een mooi stukje Wolf of Wall Street-memorabilia wil bezitten: goed nieuws! De Lamborghini Countach 25th Anniversary uit The Wolf of Wall Street wordt namelijk binnenkort te veil aangeboden. Toepasselijk genoeg op een RM Sotheby’s veiling in New York dit najaar. Niet alleen is de auto speciaal vanwege zijn filmrol, het is ook nog een aardig zeldzaam ding. Het is één van de twaalf Amerikaanse Countaches in Bianco Polo en dan ook nog eens met een wit interieur. Toepasselijk bij het neuskruit, zeggen ze dan maar.

Een Countach 25th is sowieso al een speciaal ding, maar deze nóg specialere Countach gaat volgens RM Sotheby’s tussen de 1.5 en 2 miljoen dollar opleveren.