Leiden vreselijkste stad om door te rijden

Met je auto heb je weinig in de oude stad te zoeken. Tenzij je een liefhebber bent van vertragingen.

Files op de snelweg kunnen vervelend zijn, maar vergeet ook zeker niet de knelpunten in de steden. Misschien is door een drukke stad rijden nog wel vervelender. Volgens de TomTom Traffic Index heb je wat dat betreft als liefhebber van autorijden het minst te zoeken in Leiden.

In de Zuid-Hollande stad heb je garantie op vertraging in het verkeer tijdens de spits. Een automobilist die door Leiden moet rijden krijgt gemiddeld gezien met 30 procent extra reistijd te maken. Verder wijst de data uit dat automobilisten in Leiden in 2019 gemiddeld 48 minuten doen over een autorit die een halfuur zou moeten duren.

Nederland

Die hoek van Nederland is sowieso één bak ellende als het om verkeersdoorstroming gaat. Den Haag staat namelijk op de tweede plaats. In deze stad moet je rekening houden met gemiddeld 28 procent extra reistijd. De top 10 van TomTom bestaat verder uit (Haarlem 27%), Nijmegen (27%), Amsterdam (26%), Arnhem (26%), Rotterdam (25%), Groningen (24%), Utrecht (22%) en Eindhoven (22%).

Wereld

De Nederlandse cijfers verbleken echter als je de data van de rest van de wereldwijd erbij pakt. Nederland komt niet eens voor in de top 10. De grootste vertragingen heb je in Bengaluru, India (71%). Gevolgd door Manilla, Filipijnen (71%), Bogota, Colombia (68%) en Mumbai, India (65%).

Europa

Op deze wereldranglijst staat Leiden op de 131ste plaats. Europees gezien staat Leiden op plek 75. Steden met de grootste vertragingen in Europa zijn Moskou, Rusland (59%), Istanbul, Turkije (55%), Kyiv, Oekraïne (53%) en Boekarest, Roemenië (52%).

Als we het wat dichter bij huis zoeken dan vallen Parijs (39%), Rome (38%) en Brussel (38%) op. Nederland is dus zo erg nog niet. Tenminste, in vergelijking met de rest van onze planeet.

