Volkswagen Golf 8 komt met Nederlandse band

Hollandse trots.

Goed nieuws voor de Nederlandse bandenmaker Vredestein. Volkswagen heeft dit merk uitgekozen als officiële leverancier voor de zomer- en winterbanden op de nieuwe Golf 8. Het is niet het eerste nieuwe model van Volkswagen dat rubber van het Hollandse merk krijgt. Ook de T-Cross heeft winterbanden van Vredestein als voorkeur van VW.

Het zijn wel instapbanden voor je instap-Golf. De keuze is namelijk de Sportrac 5 zomerband (195/65R15), Wintrac Pro winterband (195/65R15) en de Snowtrac 5 winterband (205/55R16). Tweemaal 15-inch en één keer 16-inch dus. Dat soort formaten ga je niet monteren op je toekomstige Golf 8 R-line, GTI of Rrrr. Het zijn vooral de praktische Gerda’s (die ook kiezen voor een trekhaak) waar je deze banden op gaat terugvinden. Vredestein levert nu aan drie autofabrikanten zijn banden. Naast Volkswagen nemen ook Seat en Ford rubber bij het merk af.

Voor het sportievere spul moet je het bij andere bekende namen zoeken. Zo leverde Volkswagen destijds op de Golf GTI Clubsport een setje plakkerige Michelin Pilot Sport Cup 2 semi-slicks. Plakkerig in de juiste omstandigheden, want met een nat en koud wegdek is het glibberen geblazen. Overigens lagen er een setje Bridgestones onder onze testauto tijdens opnames met de nieuwe Volkswagen Golf 8.