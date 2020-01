MINI Cooper SE – rijtest en video

Lekker smoelend, leuk sturend en nog met lage bijtelling. Wordt de volledig elektrische MINI Cooper SE hiermee een winnaar?

Ik heb het geprobeerd. Geheel onbevooroordeeld naar de MINI Cooper SE te kijken, maar dat was nog niet makkelijk. MINI’s zijn leuk, heel leuk zelfs, iets wat in huize Karssen leidde tot de keuze voor een fijne rode cabriolet. MINI maakte het nog erger door de introductie te doen op een plek op de aardkloot waar het fijn toeven is: Miami. Daarbij meteen de kanttekening dat ze alle CO2-uitstoot die bij zo’n mondiale introductie hoort hebben gecompenseerd. En daarbij komt natuurlijk dat het voor ons Europeanen ver vliegen is, maar voor de Amerikanen is het een thuiswedstrijd.

Met de elektrische MINI van Miami downtown naar Miami beach

Alle complimenten die we Miami kunnen geven, zal je er één nooit horen: dat het zo leuk autorijden is daar. Net als de Europese evenknie Monaco rijdt er ontzettend veel, extreem dik spul rondt in en rond Miami. Daarmee kan je dan lekker stoplichtsprintjes doen, want die hebben ze er nogal veel. Qua bochten bevestigd Miami het Amerikaanse stereotype: die zijn er nauwelijks.

Laten we dan dus maar met die o-zo-belangrijke stoplichtsprint beginnen, vooral omdat Tesla die discipline met hun elektrische monsters compleet op zijn kop heeft gegooid. De elektrische motor van de MINI Cooper SE biedt ook zijn volledige koppel vanaf nul toeren, maar de absolute piek is wat meer bescheiden. Toch zijn de cijfers meer dan prima, Cooper S waardig. De op de plek van de verbrandingsmotor geplaatste elektromotor levert 135 kW/184 pk en 270 Nm aan koppels. Voldoende voor de relatief compacte en relatief lichte (waarover later meer) MINI Cooper SE geen modderfiguur hoeft te slaan bij het verkeerslicht. Interessant genoeg is de elektrische MINI niet heel snel op de eerste meters, daarna komt pas de echte duw. Aangezien tractie bij de meeste Coopers een issue is, zal dat een reden zijn om de elektronica iets minder koppel naar de voorwielen sturen die eerste meters.

De sprint van stilstand naar 60 kilometer per uur doet de MINI Cooper SE in 3,9 seconden, van 0-100 duurt 7,3 tel. Heel veel harder mag niet in de buurt van Miami, dus ik zou jullie niet moeten kunnen vertellen hoe snel de MINI Cooper SE in de begrenzer hangt bij 150 km/u. Boven de 90 mijl voel je de elektrische MINI wel duidelijk inhouden. Nog interessanter was bij snelweg snelheden (120-140) de range behoorlijk op peil leek te blijven, dat terwijl één van de aartsvijanden van elektrische auto’s hoge snelheid is.

De accu en actieradius van de MINI Cooper SE

Een belangrijk, zo niet het belangrijkste item van een elektrische auto is de accu. Daarbij geldt volgens sommige stromingen: hoe groter, hoe beter. Gezien formaat, gewicht en kosten kun je daar best je vraagtekens bij zetten. Echter aangezien actieradius recht evenredig met het aantal kilowatturen in de accu oploopt, telt het formaat toch mee. Voor de MINI Cooper SE was het formaat het grootste struikelblok. Deze generatie MINI is op een platform gebouwd, waarbij niet direct rekening is gehouden met de ontwikkeling van volledig elektrische uitvoeringen.

Voor de elektrische MINI Cooper SE was de keuze om niet in te leveren op binnenruimte of kofferbak. De 12 modules van de accu zijn daarom in een t-vorm in de bodem, tussen de voorstoelen en onder de achterbank geplaatst zijn. In die beperkte ruimte heeft MINI een lithium-ion accu van 32,6 kWh bruto capaciteit te plaatsen. Om de hamvraag meteen te beantwoorden: nee dat houdt niet over. De Model 3 was in Nederland de meest verkochte elektrische auto en die heeft een twee keer zo grote accu (en dito actieradius). MINI gebruikt feitelijk de aandrijflijn en batterij van de 94 ah BMW i3, maar voor de i3 heeft BMW ook nog 42,2 kWh grote versie voor de BMW i3S. Alleen die past niet qua ruimte, althans zonder concessies te doen aan de interieurruimte.

Ruimte van de elektrische MINI

Een zogenaamde frunk, oftewel bagageruimte voorin, is er niet. Op de plek waar normaal de verbrandingsmotor zit, heeft MINI nu de elektrische motor met elektronica en transmissie geplaatst. Dat snoept alle ruimte al weg, dus er is zelfs geen plek om de laadkabel op te bergen.

Laden en snel laden MINI Cooper SE

Ook niet onbelangrijk is hoe snel en hoe makkelijk een elektrische auto kan worden opgeladen. Daarbij moet er onderscheid worden gemaakt tussen het normale AC laden (wisselstroom) wat je thuis, op het werk of aan een normale publieke paal doet. De tweede variant het zogenaamde DC snel laden met gelijkstroom, wat je over het algemeen op of naast de snelweg doet. Thuis aan de AC laden kan via drie fasen met maximaal 11 kW, waarbij de MINI Cooper SE in 2,5u voor 80% vol zit en in 3,5u tot 100% geladen wordt.

Snel laden kan de MINI Cooper SE tot maximaal 50 kW, wat zeker geen record is. Ook hier is het nadeel van een kleine accu weer een voordeel: in 35 minuten de accu weer 80% vol. Maar goed, daarmee is de MINI Cooper SE nog steeds geen ideale lange afstand EV.

Rijeigenschappen

Een lager zwaartepunt, instant koppel en “wielslipbeperking dicht bij de regelunit”. Het is het ARB systeem wat een meer fancy tractiecontrole is die sneller reageert. Los van al die marketing prietpraat lijkt de elektrische MINI net een gewone MINI. Het motorgeluid ontbreekt, maar qua sturen, gooi een smijtwerk is de eerste indruk positief. Het extra gewicht lijkt geen grote invloed te hebben, maar het voelt ook niet alsof het lagere zwaartepunt dat wel heeft.

De achterwielen hebben wel fiks meer negatief camber gekregen dan bij de benzine MINI’s. Dat zal zijn om het gewicht van de accu’s van de MINI Cooper SE die achterin zitten te beteugelen.

Prijs en leverbaarheid

Eén van de grote vijanden van elektrische auto’s is kou. Waar een verbrandings motor veel restwarmte heeft om het interieur lekker behaaglijk te maken, moet een EV die warmte ergens anders vandaan halen. Vandaar dat het goed is dat MINI standaard een warmtepomp monteert, die is 75% meer efficiënt dan een traditionele verwarming. Ook standaard in de 34.900 euro kostende instapversie “Basic” zijn LED koplampen, 2-zone automatische airco en Connected navigatie. Daarna zijn er nog drie uitrustingsniveaus Essential, Charged en Yours. Voor de MINI Cooper SE Yours betaal je in Nederland 42.900 euro, maar die is dan ook helemaal vol. Sowieso blijven alle versies van de elektrische MINI onder de bijtellingsgrens van 45k. Voor het bedrag van de de catalogusprijs wat boven de 45.000 euro is betaal je de reguliere bijtelling van 22%. Daaronder geldt in 2020 nog het gereduceerde tarief van 8%.

Wat gelukkig wel optioneel is zijn de “modelspecifieke accenten”. Die gele accenten zijn niet helemaal mijn cup-of-tea, het schreeuwt teveel “hallo ik ben een muesli-auto”. Ook de standaard velgen wat apart, maar afhankelijk van de uitvoering is er volop keuze uit andere velgen. Vanaf maart 2020 is de MINI Cooper SE leverbaar. De beperkte actieradius is een mogelijke hindernis voor een doorslaand succes. Toch heeft de MINI Cooper SE zijn charme, maar dan wellicht wel als tweede (of derde) auto in het gezin.

