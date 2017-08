Deze man wint auto’s door holes-in-one te maken

Beetje richten, slaan en hoppa! Een nieuwe auto.

Afgelopen weekend wist golfer Marcel Siem met één slag een gloednieuwe Panamera Sport Turismo te winnen op de Porsche European Open in Hamburg. Het was de derde keer tijdens de European Tour dat de prof een hole-in-one wist te maken. Het is echter dit seizoen voor het eerst dat de golfer iets moois mee naar huis kan nemen. “Tot nu toe moest ik het doen met een handdruk en een fles champagne. Ik heb nu eindelijk iets bruikbaars.”, aldus de 37-jarige Siem.

Wellicht kreeg de golfer een déjà vu toen hij de symbolische sleutel van de Panamera Sport Turismo in ontvangst mocht nemen. Het is namelijk de tweede keer dat hij een auto weet te winnen met een hole-in-one.

In 2014 tijdens de Nedbank Golf Challenge in Zuid-Afrika won Siem een gloednieuwe Volvo V40 T5. Een prima bakkie, maar zo’n Sport Turismo oogt toch wat beter. Of Siem de auto richting het golfparcours gaat rijden is nog maar de vraag. Eén van zijn belangrijkste sponsoren is namelijk Mercedes.