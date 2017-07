9 verschillen tussen de oude en de nieuwe verbruikstest

We durven wel te concluderen dat de bekende NEDC-test vrij weinig met de realiteit te maken heeft. Gelukkig gaat er op dat vlak het nodige veranderen en we hebben de belangrijkste nieuwigheden voor je op een rijtje gezet.

De NEDC-cycle lichtten we eerder al eens uit in een video. Daaruit bleek dat de test, bedoeld uit de uitstoot van een bepaald type auto vast te stellen, weinig te maken heeft met de realiteit. Daarom wordt binnenkort gebruikgemaakt van de zogeheten WLTP-test, de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure.

Het doel van de WLTP-cycle is om een realistisch beeld te geven van de uitstoot van een auto. De discrepantie die vandaag de dag bestaat tussen testgegevens en échte verbruiks- en uitstootcijfers is immers enorm, dus hoog tijd dat daar wat aan gebeurt. We hebben de negen grootste verschillen voor je onder elkaar gezet.

1. Van een vaste test naar een dynamische

De dynamische cycle moet meer lijken op normaal gebruik van een auto.

2. De test gaat langer duren

Van 20 naar 30 minuten, dus motor- en bakolie hebben langer de tijd om op temperatuur te komen.

3. De test wordt langer qua afstand

De afstand gaat van 11 kilometer naar 23,5 kilometer.

4. De test krijgt meerdere “fasen”

De NEDC-cycle bestond uit twee fasen: stadsverkeer (66%) en niet-stadsverkeer (34%). Daar komen nu twee “dynamische” fasen bij en de verdeling verschuift van 52% stadsvekeer naar 48 niet-stadsverkeer.

5. De gemiddelde snelheid gaat omhoog

Bij de NEDC-test bedroeg de gemiddelde snelheid een hoogbejaarde 34 km/u. Die gaat omhoog naar een meer realistische 46,5 km/u.

6. De maximumsnelheid gaat omhoog

Tijdens de vorige emissietest was de maximumsnelheid nog 120 km/u. Bi jde WLTP-cyclus wordt dat 131 km/u.

7. Opties (gewicht) hebben vanaf nu wél invloed

Zeker in de duurdere segmenten scheelt het qua verbruik nogal of je met een kale of een met opties afgeladen auto onderweg bent. De WLTP-cycle houdt daar wél rekening mee, bij de NEDC gebeurde dat niet.

8. Schakelmomenten liggen niet meer vast

Da’s een stuk logischer, want elke auto heeft nu eenmaal een andere versnellingsbak.

9. Testresultaten worden nu gecorrigeerd naar een vaste temperatuur

Voorheen werden metingen verricht bij temperaturen tussen 20 en 30°C. Vanaf nu worden alle tests gedaan bij 23°C en de CO2-waarden worden gecorrigeerd naar 14°C.