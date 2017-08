Ferrari boekt een bak winst van jewelste

In Maranello gaan ze als een speer.

Een tijd geleden schreven we nog over de ontzettend dikke winst die Ferrari boekte in het eerste kwartaal van dit jaar. De vraag was natuurlijk of ze in dit tempo door konden blijven gaan, of dat de Italiaanse motor oververhit zou raken en even pas op de plaats moest maken. We kunnen die vraag nu beantwoorden, want de cijfers van het tweede kwartaal zijn inmiddels binnen.

En jawel, zoals de titel van dit bericht al doet vermoeden zijn ze gewoon door gegaan met geld printen in Italië. Niet op de manier waarop Mario Draghi dat pleegt te doen, maar gewoon op de ouderwetse manier: door producten te verkopen met ontiegelijk hoge marges. Wat dat betreft komt het goed uit dat de V12-modellen het goed blijven doen, want daar zitten de hoogste marges op. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar werden er de afgelopen drie maanden 36% meer twaalfpitters verkocht.

In totaal werden er overigens 2.332 Ferrari’s afgeleverd aan klanten in de afgelopen drie maanden en dat is een groei van ‘slechts’ 5,3% jaar op jaar. Ferrari wijt dat vooral aan het feit dat er minder California T’s zijn geleverd. Samen met iets minder verkopen in China, Taiwan en Hong Kong (140 dit jaar versus 160 vorig jaar) is dit echter het enige smetje op de feestvreugde. Het laatste feit is overigens te verklaren doordat Ferrari in december van 2016 de banden met de Ferrari-distributeur in Hong Kong verbroken heeft. Een nieuw dealerschap wordt vanaf volgend kwartaal operationeel, dus dan kunnen potentiële klanten Kowloon onveilig maken met een nieuwe Fezza.

De goede verkoopcijfers vertalen zich ook naar mooie financiële cijfers. De omzet in de afgelopen drie maanden steeg van 811 tot 920 miljoen Euro ten opzichte van Q2 2016. De winst steeg percentueel nóg harder van 104 naar 136 miljoen Euro. Race dus snel naar je Online Broker en koop wat stukjes RACE. Of misschien niet, als je denkt dat het vanaf hier alleen maar slechter kan gaan…