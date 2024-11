Lekker dan: terug van vakantie, auto weg

Tientallen auto’s zijn afgelopen nacht in rook opgegaan op een bedrijventerrein in de buurt van Schiphol.

Er zijn tal van manieren om naar luchthaven Schiphol te reizen. En dan zijn er ook weer tal van manieren om je auto achter te laten. Je kunt gebruik maken van één van de officiële parkeerplekken van de luchthaven zelf. Er zijn echter ook tig bedrijfjes in de omgeving van Schiphol die dit soort diensten aanbieden.

Eén van die alternatieve parkeerdiensten is Valet Car Parking. Gelegen aan de Bennebroekerweg in Rijsenhout. Het bedrijf beschikt over een parkeerterrein waar auto’s van vakantie vierend Nederland geparkeerd kunnen worden. Daar staan ze dan veilig te wachten op terugkomst van de eigenaar. Of nou ja, veilig.

Schiphol brand

Afgelopen nacht heeft er een waar inferno plaatsgevonden op het parkeerterrein van het bedrijf. Naar schatting zijn zeker veertig tot vijftig auto’s in vlammen opgegaan.

De brandweer en politie doen onderzoek naar hoe de brand heeft kunnen gebeuren. Ter plaatsen stonden op meerdere plekken auto’s in de hens. De kans is dus groot dat we hier met brandstichting te maken hebben.

De kans dat een auto spontaan in de hens vliegt is niet ondenkbaar. Echter, op verschillende plekken op een parkeerterrein is wel heeeeel toevallig.

De brandweer moest afgelopen nacht rond 03:00 uitrekken voor de brand. Vakantiegangers die hun auto geparkeerd hadden staan op het terrein worden geadviseerd aangifte te doen.

Vanmorgen vroeg was de brandweer nog steeds bezig met blussen. Met name elektrische auto’s waren een uitdaging, doordat de batterij zelfs na blussen weer kan ontbranden.

Voor de gedupeerden is dit natuurlijk verschrikkelijk nieuws. Niet alleen is je vakantie verpest. Bij terugkomst staat er een smeulende auto op je te wachten.

Het advies aan mensen die via Schiphol vliegen en met de auto komen: maak lekker gebruik van de officiële diensten. Ja, het is duurder dan derde partijen die vergelijkbare diensten aanbieden. Echter is de veiligheid op en rondom de luchthaven een stuk beter voor elkaar. Tenminste, dat hoop je dan.

Fotocredit: Inter Visual Studio | Lorenzo Derksen