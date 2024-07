Q-Park St. Antonius geeft eindelijk auto’s terug

Na bijna twee maanden krijgen eigenaren hun auto terug uit het Q-Park St. Antonius ziekenhuis.

Je verwacht dat jij en je auto veilig zijn als je het voertuig parkeert in een garage. Dat liep heel anders af in mei van dit jaar. Een deel van de garage stortte in. Gelukkig raakte niemand gewond bij het incident, maar door instortingsgevaar mochten mensen niet meer bij hun auto komen.

112 auto’s bergen

We zijn nu bijna twee maanden verder na het incident. Goed nieuws voor de eigenaren van een auto die in de Q-Park St. Antonius ziekenhuis garage staan. Een groot gedeelte van de auto’s mogen naar buiten worden getakeld! Vandaag is de bergingsoperatie van 112 auto’s begonnen.

De auto’s staan op verschillende verdiepingen in de garage. Nog niet de complete garage is door de gemeente Nieuwegein als veilig gemarkeerd. In de gedeelten die wel veilig zijn mag een gespecialiseerd bedrijf auto’s naar buiten takelen.

Eerst worden de auto’s op een stapelpontons gereden. Vervolgens zet een hijskraan de vierwielers op de begane grond. Q-Park verwacht drie tot vier werkdagen zoet te zijn met de klus. Dat betekent dat sommige eigenaren pas na het weekend hun auto terugkrijgen.

Het is de tweede operatie voor Q-Park met de parkeergarage van het St. Antonius ziekenhuis. Op 15 juni werden de eerste auto’s naar buiten gereden, dat ging uitsluitend om voertuigen die op de begane grond stonden.

14 achtergebleven auto’s

Slecht nieuws voor de eigenaren van 14 auto’s. Deze staan in een gedeelte van de garage die nog steeds als onveilig gemarkeerd is. Dat komt omdat er puin op de auto’s leunt. Het verwijderen van de puin is in de huidige situatie nog niet mogelijk.

De eigenaren zitten niet zonder vervoer. Tot en met tenminste september zijn er leenauto’s beschikbaar gesteld. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is nog volop bezig met onderzoek naar de ingestorte garage. Er is nog veel onduidelijk hoe de hellingbanen waar de auto’s op- en afrijden konden instorten.