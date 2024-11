Help, kleine kinderen gaan nu aan de mini-fatbike

Je wordt straks door nog jongere kinderen ingehaald.

In september dit jaar vonden de Europese beleidsmakers het genoeg. De V8-fatbike (hoe zouden ze op die naam zijn gekomen?) van het merk Ouxi werd als illegaal bestempeld. Dat weerhoudt dikkefietsmakers er niet van om door te gaan met het bouwen van gevaarlijke elektrische tweewielers voor jongeren. Sterker nog, de fietsen worden alleen maar gevaarlijk doordat een nieuwe doelgroep wordt aangeboord: tien- tot veertienjarigen.

De mini-fatbike heeft de naam Cooryda C80 Pro Mini. Het aluminium frame staat wat dichterbij de grond en de wielen zijn nu 16-inch groot 26- tot 29-inch. De dikke banden zijn natuurlijk wel aanwezig. Volgens fietshandelaar E-Bike Drenthe is deze fiets bedoeld voor ‘kleine bestuurders’ terwijl een Amerikaanse handelaar het heeft over een fiets die ideaal is voor ”tieners tussen de tien en veertien jaar”.

Het verschil tussen de mini-fatbike en de gewone fatbike, aldus de verkoper

In een Facebookpost (en zoals je weet, is alles dat op Feesboek heb gestaan, de waarheid) van de Drentse handelaar is de elektrische kinderfiets niet opvoerbaar en volledig legaal. De fiets heeft een 250 watt elektromotor die zorgt voor een topsnelheid van 25 kilometer per uur. Da’s al behoorlijk hard voor Fleur van 10 als je het mij vraagt. Tegenover het Parool geeft de fietsverkoper uit Drenthe tekst en uitleg: ”Het is aan de leverancier om zo’n versie wel of niet uit te brengen. We hebben al meerdere aanvragen binnen.”

De Nederlandse krant vroeg ook Veilig Verkeer Nederland om een reactie. Voor hen komt deze fiets als een verrassing. “Dit is nieuw voor ons, wij volgen deze ontwikkeling met argusogen. Kinderen van 10 jaar missen de vaardigheden voor veilige verkeersdeelname. Hun hersenen zijn niet voldoende ontwikkeld om verkeerssituaties bij hogere snelheden in te schatten”, zegt VVN-woordvoerder Ingrid Wetser. Hoelang gaat deze fatbikegekte nog aanhouden denken jullie?

Foto: Ouxi