‘Schiphol-medewerker’ gaat er vandoor met Range Rover

Opsporing verzocht! Er is een Range Rover Sport gejat door een neppe Schiphol-medewerker.

Je auto anderhalve week lang in een beveiligde parkeergarage op Schiphol stallen is een duur grapje, maar dan weet je ten minste zeker dat ‘ie niet gestolen wordt. Dat dacht de eigenaar van een Range Rover ten minste, maar toen hij weer terugkwam in Nederland bleek zijn auto spoorloos verdwenen.

Dit incident gebeurde al in oktober vorig jaar, maar de Marechaussee deelt vandaag een opsporingsbericht. Daarin wordt ook in geuren en kleuren verteld hoe de dief precies te werk is gegaan.

De eigenaar van de Range Rover – die een vaste klant was op Schiphol – kreeg een telefoontje van de man, die zich voordeed als medewerker van Schiphol. Hij kon al zijn gegevens oplepelen, dus het slachtoffer rook geen onraad. Hij maakte daarom een afspraak om zijn auto af te laten halen bij Schiphol. Zo geschiedde.

Vervolgens heeft hij de auto nooit meer teruggezien, want de ‘Schiphol-medewerker’ bleek dus een fraudeur te zijn. De Range Rover is na drie maanden nog steeds niet boven water, want de Marechaussee deelt nu het signalement van de dief én van de auto. De dief is een donkergetinte man van rond de 25, de auto is een grijze Range Rover Sport P400e uit 2021.

Hoe de auto er NIET uitziet Hoe de auto er wel uitziet

Helaas blijkt de Marechaussee niet zo goed thuis te zijn in het gamma van Land Rover, want ze hebben een compleet verkeerde auto afgebeeld (zie linksboven). Ten eerste is de afgebeelde auto geen Range Rover Sport, maar de normale Range Rover, en ten tweede gaat het om de nieuwe generatie, die pas in 2022 op de markt kwam.

Voor alle duidelijkheid: naar die auto moet je dus niet op zoek gaan. Het betreft een grijze Range Rover Sport van de vorige generatie. Dat is lastig zoeken, want dat is niet bepaald een unieke auto. Uit de GPS-gegevens blijkt dat de auto na de diefstal nog meerdere keren in Hoofddorp heeft rondgereden. Dat is zo’n beetje alles wat er bekend is.

Het volledige opsporingsbericht, inclusief beelden van de verdachte, is te vinden op de website van de Marechaussee.