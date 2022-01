‘F1-deal Audi en Porsche is zo goed als rond’

Het zou zomaar kunnen dat Max Verstappen straks met een Porsche-motor rijdt.

Vrijwel alle grote autofabrikanten willen zich graag profileren als groene merken. Oftewel: als EV-fabrikanten. In dat kader lijkt een deelname aan de Formule E veel logischer dan een deelname aan de Formule 1. Toch keren Audi, BMW én Mercedes de Formule E de rug toe. Misschien heeft het feit dat geen hond er naar kijkt er iets mee te maken.

Een sport die nog wél warme belangstelling geniet (understatement) is de Formule 1. Daarom zien Audi en Porsche het wel zitten om tot deze sport toe te treden c.q. terug te keren. De geruchten dat VAG zich in de koningsklasse van de sport wil mengen zijn al lange tijd niet van de lucht.

In het verleden is hier ook al herhaaldelijk sprake van geweest, maar de geruchten zijn nu wel erg hardnekkig. Het Britse Car Magazine heeft zelfs vernomen dat de deal “zo goed als rond is.” Het wachten zou nu alleen nog zijn op groen licht van de Volkswagen-top.

Als de deal doorgaat zou dat inhouden dat Audi en Porsche in 2026 mee gaan doen in de Formule 1. Naar verluidt niet als team, maar als motorleverancier. Audi zal dan McLaren van motoren voorzien, terwijl Porsche met Red Bull in zee gaat. Dat betekent dus dat Max Verstappen straks met Porsche-motoren rijdt. Want ja, hij heeft ten slotte gezegd dat hij nooit meer weg wil bij Red Bull.

De hybride Formule 1-aandrijflijn zal – logischerwijs – samen door Audi en Porsche ontwikkeld worden. Dat zou dus beteken dat Red Bull en McLaren een vergelijkbare aandrijflijn krijgen. Zoals al eerder gerapporteerd, wil Audi meer dan alleen motorleverancier worden van McLaren. Ze willen de hele toko overnemen, inclusief de autodivisie. Dat laatste is wel opmerkelijk, aangezien Audi al een supercarmerk heeft.

In november ging zelfs het bericht rond dat de overname van McLaren door Audi al een feit was, maar dat werd meteen door McLaren ontkracht. Maar daarmee is nog niet uitgesloten dat deze overname er in een later stadium alsnog gaat komen.

Bron: Car Magazine