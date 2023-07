Lezersvraag: Welke autotrends zou jij graag terugzien?

Als er iets tijdsgevoelig is, zijn het wel autotrends. Soms zie je ze overal, dan ineens nooit meer. Maar welke zou jij graag terug willen zien?

Als er iets is wat de tijdsgeest mooi weergeeft, zijn het wel autotrends. Daaraan kun je feilloos zien uit welke periode een auto komt. Je wil een voorbeeldje? Ok, prima. De booskijkers. Die zag je halverwege en eind jaren 90, daarna nooit meer.

Of wat dacht je van de vossenstaart aan de binnenspiegel? Eind jaren 70 en begin jaren 80 reed er vrijwel geen Opel Manta zonder, om daarna weer even snel te verdwijnen. Maar of dat erg is? Mwoah, het is maar aan wie je het vraagt.

Welke autotrends zou jij graag terugzien?

Het is vaak makkelijker om te melkden welke autotrends je liever niet meer wil zien. Matte lak bijvoorbeeld. Of een Splash-sticker op de achterruit, neon onder de dorpels, blauw ledlicht in je koplampen of twee antennes op de achterklep. Eentje voor de FM en een voor de radio. Al was dat eigenlijk wel vet.

Want met twee antennes kon je laten zien dat je iemand was, dat je ertoe deed en dat is later alleen maar moeilijker geworden. Jammer voor de poseurs onder ons. Maar goed, ik dwaal enorm af!

Zijn er dan -buiten de twee antennes- geen autotrends die ik graag terug zou willen zien? Jawel hoor! Ik vind dat we met z’n allen moeten gaan choppen en onze saaie burgerbakken moeten omtoveren tot hotrods. Lager dakje, schreeuwende V8 erin en chroom en vlammen op de motorkap. Dat werk.

Maar goed, dat ben ik. En wat ik wil maakt precies helemaal niks uit. Het gaat erom wat JIJ wil, de alwetende Autobloglezer. Welke autotrends moeten terugkomen? En om het makkelijker te maken, je mag ook heus best wel wat al dan niet vergeten autotrends opnoemen die je liever kwijt dan rijk bent.

Maak ons gek in de comments!