Met deze bus kun je je pakketjes bezorgen op de Mount Everest

Altijd handig zo’n bus als je pakketjes moet bezorgen op de meest onbegaanbare plekken. Zoals de Mount Everest…

Het is en verschijnsel van de moderne tijd; bestelbusjes die de straten blokkeren omdat er pakketjes bezorgd moeten worden. Tegenwoordig kun je geen (middel) grote stad of zelfs een klein meer in zonder dat een bus de weg staat te blokkeren. En met deze bus krijg je dat ook op de Mount Everest. Of een ander onbegaanbaar gebied.

Want reken maar dat je hiermee van de gebaande paden kunt komen hoor. Het is namelijk niet zomaar een bus, maar een heuse ‘Mercedes-Benz Sprinter, 319 CDI Automaat 4×4 Overland Special Off Grid 10”MBUX Allrad 4WD Camper 15m3 Airco Cruise control’. Aldus de advertentie op Marktplaats..

Deze bus komt zelfs op de Mount Everest

Ja, we weten het. Da’s een hele mond vol. Maar dan heb je ook wat. Althans, daar gaan we vanuit, in de advertentie wordt naast de enorm lange naam niets gezegd over de kwaliteiten van deze bus. Maar geen nood, daar heb je ons voor.

Want ook al kunnen wij na ampel zoekberaad niets speciaals over dit specifieke exemplaar vinden, we hebben wel oogjes en kunnen dus zien dat deze bus wat gaat kunnen in het terrein. Met z’n dikke offroadbanden, vierwielaandrijving en lekker koppelrijke 4-cilinder diesel met 190 pk.

En in het donker kun je je pakketjes ook gewoon bezorgen, gezien de enorme batterij aan schijnwerpers boven de voorruit. Is altijd meegenomen, want die Mount Everest is een eind rijden, wat ik je brom.

Maar goed, zonder gekheid. Dit is natuurlijk dé bus voor de avonturier met bindingsangst, die komt namelijk overal. Op dit moment is de laadruimte van 15 kuub nog leeg, maar die kun je helemaal naar eigen wensen volbouwen met huisraad.

Wij zouden hem wel als vakantie-auto willen testen hoor. En als hij bevalt kunnen we zeggen dat hij de prijs van €79.900 waard is. En dan rest jou als lezer niets dan hem van de aanbieder te kopen. Kun je makkelijk terugverdienen met het bezorgen van pakketjes op onherbergzame plekken. Gratis tipje van ons.

Fijne vakantie alvast! En werk ze!