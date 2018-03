Lelijk maar opvallend: dit is de Super8 ROADM8

Zo maak je een Jeep Wrangler opvallend en lelijk gelijkertijd.

Maak kennis met de Super 8 ROADM8, ook wel een verbouwde Jeep Wrangler genoemd. Wie weleens in de Verenigde Staten is verbleven kijkt wellicht vreemd op bij de naam ‘Super 8‘. Het is namelijk een hotelorganisatie, die de autoshow van New York aangreep voor de onthulling van een soort verrijdbaar hotel. Zo blijkt maar weer, dat steeds meer niet-autobedrijven zich met de automobielindustrie beginnen te bemoeien…

We laten dat puntje van kritiek achterwege en kijken even naar de auto zelf. Een feit is dat-ie opvalt, mijn mening is dat ik hem afschuwelijk vind. Het designthema van de hotelketen is rood/geel, dat zien we dan ook terug op de ROADM8. De 5-spaaks wielen zijn rood gelakt, alsmede de 7 sleuven in de grille. De carrosserie is kanariegeel gespoten, terwijl zwarte striping de flanken sieren. Door dit alles is de Super 8 ROADM8 op z’n minst een opvallende verschijning, maar dat wordt versterkt door de 8 ‘mijnwerkers’ lampen op het dak.

Het interieur is eveneens voorzien van blikvangers. Denk aan al het hout, dat we terug vinden op de portierpanelen, versnellingspook en zelfs het stuurwiel. Dit kan zeker door, maar de combinatie van gele accenten verpesten wat mij betreft het geheel. Achterpassagiers profiteren van de aanwezige Samsung-tablets, een koelkastje en koffiezetapparaat (inclusief een Super 8-beker).

We hebben niks vernomen over eventuele technische aanpassingen. Aangezien het een hotelketen betreft, gaan we dus uit van alleen optische wijzigingen. Voorlopig blijft het bij één exemplaar, want het gaat om een studiemodel.