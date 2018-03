Koop dit optrekje in Lage Vuursche, met plek voor 8 auto’s

Wij krijgen een vurig verlangen naar milli's bij het zien van deze crib.

Hoe heet het ook alweer als we over een huis schrijven? Het doet me altijd denken aan die oude Duitse schaatster Gunda Niemann. Oh ja, Fundablog! Thats right, Autoblog brengt de Fun terug in Funda. Met enige regelmaat struinen we de huizensite af, op zoek naar een nieuw hoofdkantoor. Dit keer hebben we echt een zeer goede kandidaat gevonden.

Het huis is centraal in het land gelegen, in het dorpje Lage Vuursche op de Utrechtse heuvelrug. Dit ligt tussen Baarn, Bilthoven en Hilversum. Het feit dat het dorp Lage Vuursche heet en geen Lage Vuurse zegt voldoende: dit is een chique buurt.

Het vrijstaande landhuis is gesitueerd op een perceel van ongeveer negen hectare grond en in 2009 gebouwd onder architectuur van Bureau Baron van Asbeck. Op het perceel vind je onder andere paardenstallen, een dressuurbaan en een extra huisje voor je personeel. Als je nog meer grond wil hebben, kan dat ook. Er is nog een aangrenzend bosperceel te koop van vijf hectare.

Het imposante onroerend goed geniet een NSW-landgoed status, wat bijna net zo goed is als een NSFW-status. Een van de voordelen van een NSW-status is namelijk dat er geen overdrachtsbelasting betaald hoeft te worden. Wel zo prettig, want alleen al van dit uitgespaarde geld kan je een enorm dikke auto kopen om op één van de acht plaatsen in je garage(s) neer te zetten.

Goedkoop is het huis namelijk niet. De vraagprijs bedraagt 7.750.000 Euro. @autoblogger heeft inmiddels al aangeboden zijn S6 er op in te ruilen, maar we vrezen dat dit niet voldoende is om tot een overeenkomst te komen. Mocht jij meer middelen tot je beschikking hebben, kan je contact opnemen met Victor Muller’s beste vriend Jacques E. Walch.