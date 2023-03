Lelijke auto’s gaan als warme broodjes over de toonbank

Het maakt dus blijkbaar niet uit hoe ze eruit zien; lelijke auto’s verkopen namelijk als een dolle.

Er is al heel veel gezegd, geschreven en in hiërogliefen in muren gekerfd; de meeste moderne BMW’s zijn niet bepaald een toonbeeld van schoonheid. En dat zit hem dan vooral in de enorme grilles die ze erop plakken. En in het geval van de XM voor het hele ontwerp, maar dat terzijde.

Maar dat maakt de kopers blijkbaar geen fluit uit, de lelijke auto’s gaan namelijk als warme broodjes over de toonbank. BMW heeft namelijk enorm veel geld verdiend vorig jaar. Sterker, het is zó veel geld dat onze oortjes een beetje begonnen te klapperen toen we de cijfers onder ogen kregen.

Lelijke auto’s leveren miljarden op

BMW heeft het afgelopen jaar namelijk 23,5 miljard winst gemaakt op de verkoop van lelijke auto’s. Ok, da’s een brutowinst, maar netto blijft er alsnog 18,5 miljard over. Dat is dus 18.500 miljoen. Of in cijfers, 18.500.000.000. En dat is inderdaad schofterig veel geld.

Voor BMW is 2022 ook een flink beter jaar geweest dan 2021, de winst steeg namelijk met bijna 50%. En hoe komt dat nu, zul je denken? Nou, voornamelijk China. BMW heeft daar nu het volledige eigendom gekregen over de BMW Brilliance Automotive Ltd, waar zo’n 5 miljard mee gemoeid was.

Verder spelen ook de hogere prijzen hier een rol. BMW heeft zijn lelijke auto’s gewoon een stukje duurder gemaakt en als je zo bizar veel verkoopt als zij, levert dat vanzelfsprekend ook een hoop geld op. Alhoewel, het waren er ‘maar’ 2,399,632, 5% minder dan in 2021.

Zo zie je maar, als je gewoon vasthoudt aan je eigen koers en je lelijke auto’s wel gewoon goed -en duur- maakt, verkopen ze als pizza’s in Italië. Hard dus…

Well played BMW, well played…