Sjongejongejonge. Je mag ook niks meer tegenwoordig…

Jij kunt je waarschijnlijk je rijexamen nog wel herinneren. Ondergetekende in elk geval wel. Peentjes zweten was het. Trillend van angst proberen te voorkomen dat de examinator de ‘Ingreep Des Doods’ deed en ik weer een paar maanden langer zonder roze papiertje zat en de brommer dus niet verkocht kon worden.

En ondanks alle inspanningen overkwam me dat alsnog twee keer. Ellende. En dan had ik nog niet eens te maken gehad met de rijexamen-verpester van Neede. Die man heeft in zijn eentje namelijk16 rijexamens verpest…

Man mag geen rijexamens meer verpesten

Hoe zit dat dan, hoort ik je denken? Nou, dat begrijpen we, wij vonden het ook een raar verhaal. Maar het zit zo. Deze man was zelf rijschoolhouder en was van mening dat het CBR grote rijscholen bevoordeelde. Zo hoefden die leerlingen bijvoorbeeld minder goed straatje te keren en was een ingreep niet zo rampzalig als bij zijn leerlingen.

Om dat te bewijzen besloot de man leerlingen die examen deden te gaan achtervolgen met zijn auto. het idee was om filmpjes te maken die zijn standpunt bewezen. Alleen deed de man het zó opzichtig dat de rijexamens er -veelal negatief- door beïnvloed werden.

In totaal achtervolgde hij 37 keer een auto waarin een rijexamen werd afgenomen, 16 keer werd de rit voortijdig afgebroken doordat de situatie te gevaarlijk werd. De boze rijschoolhouder claimde dat hij een journalist was en misstanden aan de kaak wilde stellen en zich daardoor dus zo mocht gedragen…

De rechter vindt dat de man moet stoppen

Daar was de rechter het vanzelfsprekend niet mee eens. Die heeft namelijk bepaald dat de man moet stoppen met het verpesten van rijexamens. Elke keer dat hij het toch doet, kost hem 500 euro, met een maximum van 100.000 euro.

Veel te weinig, aldus het CBR. Dat eiste namelijk een dwangsom van 10.000 per overtreding met een maximum van een miljoen. Maar dat vond de rechter net iets te gortig.

En wat hebben we nou geleerd, rijexamen-verpester? Nou, heel simpel. Als je je gelijk wil aantonen, moet je dat niet zo opzichtig doen en al helemaal geen leerlingen duperen. Die hebben al lang genoeg moeten wachten tot ze eindelijk eens examen mochten doen.

En oh ja. Zijn theorie is bovendien ook niet bewezen na alle ritjes, dus de hele exercitie was extra nutteloos…