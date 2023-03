Video: snelste simracer wordt teamgenoot van Wouter

De snelste Autoblog-lezers in Gran Turismo 7 hebben hun finaleticket bemachtigd voor de finaledag bij BMW Driving Experience op Zandvoort

In december ’22 organiseerde we een toffe actie in samenwerking met Goodyear, KNAF Digital en BMW Driving Experience. Een aantal geselecteerde deelnemers kregen de kans om op het hoofdkwartier van KNAF Digital een snelle tijd neer te zetten in een sim met de game Gran Turismo 7.

De snelste Autoblog-lezer ging door naar de finaleronde: op Zandvoort bij de BMW Driving Experience de snelste tijden neerzetten in een échte auto: de nieuwe BMW 2 Serie Coupé. De winnaar kreeg een stoeltje in de Junkyardrace en maakt onderdeel uit van team Autoblog! Hoe dat verliep zie je in de video.

PS: zelf sturen in de nieuwe BMW 2 Serie Coupé? Boek de Autoblog Driving Experience in onze shop!