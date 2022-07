Lelijke BMW omarmt lelijkheid, stiekem best dik

AI. Deze lelijke BMW vind het niet erg dat ‘ie lelijk is. Sterker nog, maak het maar erger. En dikker. Dat is deze Darwinpro M4 ook.

Ze zullen zich wel kapot lachen bij Mercedes-Benz. Waar Das Haus zich aan een redelijk traditionele strategie houdt qua styling, is BMW constant de grenzen van de esthetica aan het opzoeken. Bij veel nieuwe modellen is de kritiek niet van de lucht. In sommige gevallen ook terecht, want waarom niet gewoon een fraaie auto tekenen?

Zoals @jaapiyo zegt, het merk heeft alles: de beste technische layout voor de mooiste proporties en een hoop klassieke stylingelementen waar andere merken een moord voor zouden doen. Denk aan de L-vormige achterlichten, dubbele ronde koplampen, de Hofmeisterknik en de twee nieren als grille.

En als we het over de grille hebben, komt de 4 Serie en M3/M4 naar boven borrelen. Die auto heeft een polariserende neus. Nu hebben we de neus geregeld in het echt kunnen zien. Het gekke is, in een apart kleurtje ziet het er het beste uit.

Darwinpro

Veel beter dan op de foto’s. Helemaal ‘mooi’ is het niet, maar wel dik en opvallend. Maar ja, BMW M-modellen zijn nooit echt ‘elegant’ of ‘fraai’ geweest. Het is altijd dik. Enfin, die dikheid moet je omarmen en dat is precies wat er gedaan is met deze Darwinpro M4 doet.

Ze hebben de auto namelijk eerst in de grondverf gezet. Dat is helemaal hip tegenwoordig. Vervolgens is de BKSSII-bodykit gemonteerd. En die bodykit is zeker niet subtiel, dus dat past precies bij deze lelijke BMW.

De voorbumper is drukker dan een door Red Bull georganiseerde familiebijeenkomst van Jochem Meijer. Er is een nieuwe bumper vol met gaten, sleufjes en eronder een enorme splitter. De motorkap is bewerkt met allerlei koelopeningen.

Aan de zijkant zien we nieuwe sideskirts, met ‘NO STEP’ erop, omdat je er niet op mag gaan staan. De innerlijke kleuter in ons willen het dan JUIST gaan proberen…

De achterkant van de Darwinpro M4 is zo mogelijk nog controversiëler. Er zijn wielkastverbreders voor de achterste schermen en de achterbumper is aangepast. De nieuwe achtervleugel is werkelijk enorm.

Kohlefasser

De onderdelen van de Darwinpro M4 bodykit zijn overigens van koolstofvezel gemaakt. Het zijn dus hele lichte en sterke onderdelen. Nadeeltje: het zijn ook heel erg dure onderdelen. Je kunt ervoor kiezen om het carbon carbon te laten of het in carrosseriekleur mee te laten spuiten.

Verder heeft Darwinnpro zich nog niet bemoeit met de M4. Qua wegligging of prestaties verandert er niets. Sterker nog, zelfs de wielen zijn helemaal standaard!

Gelukkig zien we op een van de foto’s een paar dozen van Rays en HRE, twee bovengemiddeld goede fabrikanten van het betere velgspul. De onderdelen zijn sowieso leverbaar voor de BMW M4 Coupé en Cabriolet, sommige onderdelen kunnen op de BMW M3 Sedan.

