Automarkt zal imploderen door EV’s en EU

De automarkt zal compleet imploderen als het zo door gaat.

Er gebeuren een paar rare dingen op het moment. Aan de ene kant moeten we de auto vaarwel zeggen. Autoblog wordt Dressuurblog, de snelwegen worden fietsroutes en iedereen is gelukkig omdat ze niets hebben. Ofzo. Auto’s met verbrandingsmotor krijgen een elektrische opvolger en we gaan naar ‘andere vormen van mobiliteit’.

Allemaal mooi en aardig, maar zoals jullie vanochtend hebben kunnen lezen, krijgen we in Nederland niet eens het personeelsbeleid voor elkaar. Omdat er te weinig mensen zijn om de treinen op tijd te laten rijden, pakt iedereen alsnog de auto. Er komen er telkens meer bij.

Automarkt gaat imploderen

Maar dat gaat nog helemaal fout, aldus Arnaud Deboeuf, de CMO (Chief Manufacturing Officer) van Stellantis. Dat laat hij weten aan Bloomberg. Volgens hem gaat de markt compleet imploderen en is het allemaal de schuld van de EU! De autoindustrie is gedoemd!

Dat komt door elektrische auto’s. Binnenkort is het verboden om auto’s met een verbrandingsmotor te verkopen in de EU. Fabrikanten hebben tot 2035 de tijd, daarna moet alles elektrisch (of waterstof) zijn.

Het grote probleem is de verkrijgbaarheid van materialen. Met name de accu’s zijn een hele grote uitdaging. Overigens is de EU al jarenlang bezig om de automobiel onmogelijk te maken voor ‘de gewone’ man.

Groot eisenpakket

Auto’s moeten uitgerust zijn van de meest vreemde, rare, nutteloze en vooral dure voorzieningen, waardoor het bijna niet te doen is om een betaalbare auto in se markt te zetten. Daarom zijn er veel fabrikanten die het A-, B-, en C-segment vaarwel zeggen en zich concentreren op grote premium crossovers.

Is het allemaal bar en boos? Nou, nee, niet helemaal. Uiteindelijk zijn de kosten van de productie van elektrische auto’s een stuk lager. Daarbij is het natuurlijk ook de taak van de grote concerns om te zeuren dat het allemaal te snel gaat.

Feit blijft wel dat we straks een complete vloot aan met name kleine auto’s missen op de occasionmarkt. Bestsellers als de Citroën C1 en Peugeot 108 waren immens populair, maar konden niet aan de EU-eisen voldoen zonder idiote prijsstijgingen.

Meer lezen? Dit zijn de leukste A-segment GTI’s!