Deze 5 topmodellen kregen geen facelift

Terwijl de rest van de range wél opgefrist werd.

Een paar weken geleden werd de vernieuwde Ford Mustang Shelby GT350 onthuld. Gelukkig veranderde er niet heel erg veel aan de auto. Dus een atmosferische V8 met een handbak en achterwielaandrijving. Zoals @Wouter duidelijk maakt in deze rijtest, is het een verslavend lekkere auto.

Maar een enkeling van jullie viel het op dat de auto niet voorzien was van de facelift neus. De Mustang is een tijdje geleden optisch en technisch helemaal strakgetrokken, maar de auto heeft nog de oude neus. Om met de gehele cast van Saturday Night Live te spreken: What Up With That?

Het is iets wat fabrikanten zo af en toe doen. Je zou kunnen zeggen dat het enkel gedaan wordt om geld te besparen, maar dat is dus niet helemaal waar. Een fabrikant ontwerpt en ontwikkeld eerst een normale auto waar ze er enorm veel van moeten verkopen. Om de auto het nodige sex-appeal te geven en hopelijk ook wat winst te maken, komen er diverse snellere uitvoeringen.

De ontwikkeling van de modellen begint vaak wat later. Daarbij wijken de topversies behoorlijk af van de straatuitvoering. Soms ziet een fabrikant het dan niet zitten om een faceliftneus te plakken en door te gaan met de oude styling. Dit zijn 5 voorbeelden:

BMW M3 Coupé (E46)

We hadden het laatst over de BMW M3 E46 en hoe geslaagd die auto eigenlijk was. Naast de technische kwaliteiten en rijeigenschappen is voor velen het uiterlijk een reden om het een toffe auto te vinden. Daar valt ook wel degelijk iets voor te zeggen, want de E46 is perfect geproportioneerd en precies decent dik. De M3 Coupé kwam in de herfst van 2000 op de markt. De gehele 3 Serie coupé range werd in maart 2003 voorzien van een nieuwe neus.

De M3 behield tot het einde van de productie (2006) zijn oude, vertrouwde front:

Alfa Romeo 156 GTA (932)

De snelle GTA uitvoering van de GTA kwam tegelijkertijd met de eerste facelift van de 156. Aangezien de facelift erg subtiel is, zou je ook kunnen spreken van een model-update. Het grootste verschil aan de buitenkant zijn de in kleur mee gespoten bumperstrips en in het interieur heeft de 156 vanaf 2002 een aluminum middenconsole. Echter, in 2003 komt er een echte facelift. Deze werd door Giugiaro ontworpen. Het front is nu aanzienlijk anders en ook de achterkant wordt strak getrokken.

Helaas slaat Alfa Romeo in 2003 de GTA over, die behoudt zijn oude neus nog even tot 2005:

Ford Focus RS (DBW)

De RS-modellen op basis van de Focus zijn altijd episch geweest. Ze zijn snel, zien er dik uit en rijden spectaculair. Het is niet zomaar even een turbo op de 2-liter schroeven, grote wielen eronder en klaar. Bij het team van Rallye Sport nemen ze graag hun tijd. Bij de Mk1 Focus duurde het echter wel heel erg lang. de ontwikkeling dermate veel tijd in beslag, dat de RS pas klaar was aan het einde van 2002. Om het nog vreemder te maken, de Focus ST170 kwam 6 maanden eerder op de markt en had wél het nieuwe front.

Ford heeft er van geleerd, want sindsdien komen de RS modellen pas ná de facelift. Maar toch, elke keer als je de ‘oude’ neus ziet op de Focus RS weet je dat ze écht en lang hun best hebben gedaan op de eerste generatie:

Alfa Romeo 147 GTA (937)

Eigenlijk geldt voor de Alfa Romeo 147 hetzelfde als voor de 156 GTA. Op zich ook wel logisch, want beide auto’s zijn technisch aan elkaar verwant en komen uit dezelfde periode. De 147 GTA maakte naam en faam door de 3.2 Busso V6 uit de 156 GTA één-op-één erin te lepelen. De 147 was niet uitgerust met een sperdifferentieel of vierwielaandrijving. Je moest het doen met tractiecontrole en een strippenkaart van de Kwik-Fit. In 2004 werd de Alfa Romeo 147 voorzien van een flinke facelift.

Nog vreemder is dat de 1.9 JTD Q2 die aan het gamma werd toegevoegd standaard een sperdifferentieel heeft en het geen eens een optie was op de GTA. Iets dat veel 147 GTA eigenaren later verhelpen door het Q2-diff achteraf te monteren, maar de voorkant bleef nog het oude front:

BMW M3 Coupé (E92)

We beginnen en eindigen met een M3. We hebben het nu over de zogenaamde ‘E9X’-generatie. De M3 Coupé komt in de herfst van 2007 op de markt, precies een jaar na de reguliere 3 Serie Coupé (E92). In het voorjaar van 2010 wordt de gewone 3 Serie gefacelift. Echt een vooruitgang was het niet, de koplamp-behuizing werd groter en leek een soort traanvorm te hebben.

Bij de M3 slaat BMW de uiterlijke wijzigingen over en behoudt de auto zijn eigen neus.

Met de M3 Sedan (E90) is het nog opmerkelijker. Deze komt begin 2008 op de markt en heeft de neus van de Coupé. Een beetje wat Audi nu doet met de RS6 (deze heeft de neus van de RS7). Een half jaar later krijgt de sedan een facelift. De M3 Sedan behoudt de oude neus, maar krijgt wél de nieuwe achterlichten. Vreemde jongens, daar in Beieren. En met een burnout van een M3 Sedan blazen we dit verhaaltje uit: