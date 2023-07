Belg wordt geflitst met 388 kilometer per uur

Een Belg heeft het voor elkaar gekregen geflitst te worden in België met 388 kilometer op de klok. Gecorrigeerd.

Als benzinehoofd word je af en toe geconfronteerd met fanmail uit Leeuwarden. Onlangs kwam ondergetekende er weer op pijnlijk wijze achter dat de TomTom flitsservice niet waterdicht is. Vanaf nu zet ik er flitsmeister maar gewoon naast om te ontsnappen aan de betutteling van de wokies. Nu deed ik slechts een uiterst verantwoorde 164 waar 130 was toegestaan op een verlaten snelweg op een vrijdagnacht. Maar, echte helden gaan nog veel harder.

Zo heeft een Belg volgens La Dernière Heure vorig jaar kennelijk met 388 kilometer per uur gereden langs een flitser. Het gaat hier niet om een koddige meetfout, geen hoax, maar gewoon echt kneiterhard rijden. Dat is niet handig. Kennelijk is de snelheid al gecorrigeerd en zal er op de teller een waarde dik boven de 400 kilometer per uur aangegeven zijn. De politie wil op aandringen van het laatste uur niet zeggen waar het exact is geweest en om welke auto het gaat. Anders dan dat het op een snelweg in Vlaanderen was. Je moet maar durven, met al die kuilah in de wegah.

Realistisch gezien kan het record alleen gevestigd zijn met een Bugatti. Er zijn wel andere auto’s die dergelijke snelheden kunnen halen. Maar geen auto’s waarmee je dat op de (Belgische) openbare weg ook enigszins aan zou durven. Of nou ja, in een Koenigsegg Regera misschien.

Uiteraard is de verontwaardiging niet van de lucht. En ja, alle liefde voor een zekere mate van rebellie tegen het systeem ten spijt, kunnen we dat natuurlijk wel begrijpen. Iedere andere weggebruiker die toevallig je pad snijdt, heeft geen enkele kans. En in tegenstelling tot in Duitsland, is er ook niemand die verwacht dat er iemand anders met 200, laat staan 300 of dus 400 kilometer per uur langs kan komen blazen.

Dus…keiharde straf dan? Nou ja, mogelijk en mogelijk niet. In theorie kijkt de bestuurder tegen een maximale boete van 4.000 Euro, een rij-ontzegging van 5 jaar en/of een taakstraf aan. Maar dit is als er een veroordeling komt. In het recente verleden kwam iemand in België weg met een gemeten snelheid van 306 kilometer per uur. Dit omdat de flitsapparatuur goedgekeurd was tot 300 kilometer per uur. Precies hard genoeg gegaan dus.

Respect of krankzinnig? Laat het weten, in de comments!