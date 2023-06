Met deze slimme EV’s maakt XPENG haar debuut in Nederland

XPENG betreedt de Nederlandse markt met twee interessante nieuwe EV’s.

De naam XPENG ken je vast al. Een nieuw automerk voor Nederland, dat dit jaar twee nieuwe elektrische modellen introduceert. Maar wat is XPENG eigenlijk voor merk? En belangrijker nog: wat hebben ze te bieden?

Eerst even kort de achtergrond van het merk: XPENG is een Chinees techbedrijf dat in 2014 is opgericht. Het is de visie van de oprichters om mobiliteit te veranderen met technologie. XPENG bouwt sinds 2017 auto’s, maar dat is niet het enige wat ze doen. Het bedrijf houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met mobiliteit door de lucht.

XPENG in Nederland

XPENG heeft inmiddels haar vleugels uitgeslagen naar Europa en is nu actief in Noorwegen, Zweden, Denemarken én Nederland. In ons land zijn er momenteel drie locaties: een XPENG Store in Leidschendam en Rotterdam en een servicepunt in Badhoevedorp. Dit jaar komt er nog een vierde vestiging bij in de omgeving van Utrecht.

XPENG betreedt de Nederlandse markt met twee modellen, beide volledig elektrisch en voorzien van allerlei intelligente systemen. De eerste is de XPENG P7, wat een dynamische zakensedan is met een lengte van 4,89 meter. Het tweede model is de XPENG G7, een ruime SUV.

XPENG P7

De XPENG P7 is er in principe in twee uitvoeringen. Allereerst is er de Long Range. Die heeft een elektromotor op de achteras die 276 pk en 440 Nm aan koppel levert. Deze versie heeft een riante WLTP-actieradius van 576 km. Met een 0-100-tijd van 6,7 seconden is deze versie al behoorlijk vlot.

Voor degenen die een écht snelle sedan wensen is er de XPENG P7 Performance. Deze heeft zowel op de voor- als op de achteras een elektromotor en is daarmee vierwielaangedreven. Met 473 pk en 757 Nm koppel sprint de Performance in slechts 4,1 seconden van 0 naar 100 km/u.

Wil je de show stelen? Dan moet je de Wing Edition hebben. Deze levert dezelfde prestaties als de Performance, maar beschikt over opvallende vleugeldeuren. Deze uitvoering is ook standaard uitgerust met een adaptief onderstel.

XPENG G9

Naast de XPENG P7 is er de XPENG G9. Deze 4,89 meter lange SUV biedt een zee aan ruimte. Ook interessant: deze auto beschikt over een 800V-accu, waar de meeste EV’s een 400V-laadstructuur hanteren. Daarmee kun je razendsnel laden, met een laadvermogen tot 300 kW.

De G9 is er in drie varianten. De instapversie is de Standard Range. Deze heeft een 78,2 kWh-accupakket, waarmee je een WLTP-range hebt van 460 km. De Standard Range heeft één elektromotor op de achteras, die goed is voor 313 pk en 430 Nm koppel. Deze aandrijflijn is ook te vinden in de Long Range, maar die heeft een grotere 98 kWh-accu. Met 570 km heeft de Long Range versie de grootste actieradius.

De topversie is de vierwielaangedreven G9 Performance, die de 98 kWh-accu heeft in combinatie met twee elektromotoren. Die zorgen samen voor maar liefst 551 pk en 717 Nm aan koppel. Daarmee is een acceleratie van 0-100 km/u in 3,9 seconden mogelijk.

Prijzen en uitrusting

Zowel de P7 als de G9 zijn standaard zeer compleet uitgerust. Je kunt onder meer rekenen op een panoramadak, elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugen, stoelverwarming voor én achter, een Surround Sound System met 8 speakers, de ‘Hey XPENG’ spraakassistent en XPILOT, een uitgebreid pakket aan slimme rijassistentiesystemen.

De P7 is er al vanaf €49.990, terwijl de G9 een vanafprijs heeft van €57.990. De leveringen van de P7 en de G9 starten in respectievelijk het derde en vierde kwartaal. Zowel de XPENG P7 als de XPENG G9 is per direct te bestellen via de website van XPENG. Wil je eerst een proefrit maken? Dat is ook mogelijk, daarvoor kun je vanaf deze maand terecht bij een van de XPENG-vestigingen in Nederland.