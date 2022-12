Let op: het is glad op de weg, overal ongelukken

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Het is dus glad op de weg!

De koude weersomstandigheden zullen de petrolheads en accu-adepten (heten die zo?) niet zijn ontgaan. Hortende en stotende diesels bij het starten en bij elektrische auto’s daalt de range in rap tempo. Een gezamenlijk probleem is het dat het bijzonder glad is op de weg.

Dat kwam door de ijzel. Gisteren viel er op veel plaatsen een klein beetje neerslag, voldoende om zo’n venijnig ijslaagje tussen autoband en wegdek te creëren. Straten en wegen werden dan ook spekglad.

Zout nog niet ingereden

Dit met behoorlijk wat ongelukken vannacht, zo meldt de NOS. Diverse auto’s crashten, gleden van de weg en sommigen belandden zelfs in het water. Dan vraag je je af of er wel gestrooid is en ja, dat is gebeurd. Bij ijzel is strooien net eventjes wat lastiger. En nog veel belangrijker: er moeten voldoende auto’s zijn om het zout goed in te kunnen rijden. Dat was het grote probleem, die auto’s waren er niet.

Ergo: de paar auto’s die er wel waren slibberden alle kanten uit. Niet alleen auto’s trouwens, ook voetgangers, fietsers en scoorter/brommer rijders gleden uit. Dit zorgde – in sommige gevallen – voor flink overvolle EHBO-afdelingen bij diverse ziekenhuizen. Ook een strooivrachtwagen gleed van een fietspad en kwam in de sloot terecht. De bestuurder werd nat, maar was verder niet gewond. Sowieso, veel auto’s belanden vannacht in het water.

Ook een ambulance crashte in Den Haag, met de patiënt er nog in. Een andere ambulance moest eraan te passen komen om de patiënt naar het ziekenhuis te kunnen brengen.

Nog steeds glad op de weg?

Is het dan nu nog steeds gevaarlijk? Ja en nee. In principe is er veel zout al goed ingereden om de carrosserie van jouw youngtimer op te doen lossen. Maar let op, dit geldt voornamelijk voor alle grote en gangbare wegen. Juist op de kleinere wegen en straten is het nog steeds oppassen geblazen.

Code oranje is weliswaar opgeheven, maar overal in Nederland geldt nog altijd code geel, behalve op de waddeneilanden. En, om met Herman Finkers te spreken, op de Antillen.

Meer lezen? Zo rijd je veilig door de sneeuw!