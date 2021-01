Let op! Formule 1 racetijden vervroegd - Autoblog.nl

Voorkom dat je dit seizoen de eerste 10 minuten van de Formule 1-race mist, want de racetijden zijn naar voren geschoven.

Als F1-kijker zijn we er inmiddels aan gewend dat een F1-race 10 minuten na het uur van start gaat. Dat betekent 14:10 of 15:10 in veel gevallen. De afgelopen drie jaar is dit zo bepaald. Liberty Media had commerciële redenen om deze beslissing te nemen. Voor 2021 stapt de F1 echter weer terug op het oude vertrouwde recept.

Dat betekent dat de Formule 1 racetijden gewoon weer op het hele uur zullen zijn. Knoop dit goed in je oren voor de aankomende races later dit jaar. Het is toch doodzonde als je een (spannende) start mist omdat je uit gewoonte 10 minuten later inschakelt. Want ja, niet iedereen heeft behoefte aan een voor- of nabeschouwing en is enkel geïnteresseerd in de race. Dus, chips en bier in de aanslag om 14:00, 15:00 of welke tijd de race ook gaat beginnen.

De aanpassing in de Formule 1 racetijden is niet het enige nieuws dat de organisatie vandaag te melden heeft. Zo zijn de vrije trainingen op vrijdag tevens met een halfuur ingekort. Dat betekent dat VT1 en VT2 niet 90 minuten, maar 60 minuten duren. Dat is net zo lang als de derde vrije training op zaterdag. In totaal krijgen F1-teams en coureurs dus een uur per weekend minder de tijd om te trainen voor de kwalificatie en race.

De Formule 1 racetijden voor het aankomende seizoen zijn daarmee ook bekendgemaakt. De Grand Prix van Nederland gaat 5 september om 15:00 van start.