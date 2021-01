Productieversie Tesla Roadster is dit jaar af - Autoblog.nl

Elon Musk geeft een update met betrekking tot de nieuwe Tesla Roadster, die buitengewoon spectaculair belooft te worden.

Even voor degenen die het gemist hebben: Tesla onthulde deze week de ronduit bizarre Model S Plaid+. Die heeft 1.100 pk (!) en sprint in minder dan 2,1 seconden (!) van 0 tot 100 km/u. En dat alles in een E-segment sedan.

Met zo’n auto heb je eigenlijk geen supercars of hypercars meer nodig in je modellengamma. Toch geeft het te denken: als een forse sedan van Tesla al zo snel is, hoe absurd snel moet een echte sportwagen van Tesla dan niet zijn? We wachten dus met spanning op de Tesla Roadster.

Het zag er vorig jaar even somber uit voor de Tesla Roadster. In de podcast van Joe Rogan liet het Tesla-opperhoofd namelijk weten dat het model ‘geen prioriteit’ heeft. Daarmee leek het model voorlopig in de ijskast gezet te worden. Gelukkig zit er nu weer schot in de zaak, zo blijkt.

Elon Musk laat namelijk op Twitter (waar anders?) weten dat de ontwikkeling dit jaar wordt afgerond. Een rijdend en productierijp prototype zou deze zomer af moeten zijn. Musk liet eerder al weten dat de auto op de Nürburgring getest zal worden. De productie moet volgend jaar van start gaan.

Finishing engineering this year, production starts next year. Aiming to have release candidate design drivable late summer. Tri-motor drive system & advanced battery work were important precursors. — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

De Plaid met drie elektromotoren is een voorbode voor de Roadster. Die krijgt namelijk ook de Trimotor set-up. Ook de meer geavanceerde accutechniek heeft de weg vrijgemaakt voor de Roadster. Die moet namelijk niet alleen indruk maken met snelheid, maar ook met actieradius.

Je bent wellicht ook nog benieuwd naar de wilde plannen om de Roadster raketaandrijving te geven. Ook die plannen heeft Elon Musk nog niet laten varen. Gisteren herhaalde de Tesla-baas nog eens dat de auto ‘part rocket’ wordt. Op de vraag van een Twitteraar of de auto kan vliegen antwoordde hij ‘een beetje’.

De Roadster moet 0-100 km/u in eerste instantie in 2,1 seconden doen, net zo snel als de Plaid dus. Let wel: dat zou de basisversie zijn. Het lijkt onmogelijk, maar er komt dus een versie met een vorm van raketaandrijving die nóg sneller is. De auto zou daarmee makkelijk de snelst accelererende auto ter wereld moeten worden. Ook belooft Tesla een topsnelheid van boven de 400 km/u en een actieradius van meer dan 1.000 km.

Wat de precieze specificaties van de productieversie ook worden: dat het een spectaculaire auto gaat worden staat als een paal boven water.