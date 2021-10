Alfa Romeo Racing krijgt nieuwe (bekende) investeerder

Tenminste, daar heeft het alle schijn van nu teampartner Sauber overgekocht is door een vrij bekende Amerikaanse naam.

“Als je Formule 1 en NASCAR zou vergelijken met instrumenten, is de Formule 1 een Stradivarius en NASCAR met een houten lepel op een pan slaan.” Woorden van Jeremy Clarkson om uit te leggen dat Formule 1 en NASCAR een wereld apart zijn. Opvallend genoeg is Formule 1 wereldwijd maar lijkt het dan ook vaak een gevalletje ‘Europa versus Amerika’ te zijn. Want waarom zouden Amerikanen Formule 1 volgen, wanneer twee andere racesporten zo immens populair zijn? NASCAR en Indycar is genoeg entertainment uit te halen aan de andere kant van de grote oceaan.

Amerika in Formule 1

Toch krijgt de Formule 1 veel aandacht vanuit Amerika, neem bijvoorbeeld Gene Haas die in zijn team Haas F1 enorm veel geld stopt. Er komt nu naar alle waarschijnlijkheid nóg een team vanuit de Amerikaanse hoek. Of tenminste, een team wat we al kennen maar nu met een nieuwe investeerder. Andretti Autosport heeft namelijk een groot belang genomen in het team Sauber.

Andretti koopt Sauber

Andretti Autosport wordt gerund door ‘de zoon van’. De naam Andretti doet de meesten denken aan Mario Andretti die in de jaren ’70 succesvol in de Formule 1 reed. Andretti Autosport is van diens zoon, Michael Andretti. Hij heeft al een goed arsenaal aan teams: een succesvol team in de IndyCar, twee teams in de IMSA, een Formule E- Extreme E- en een Australian Supercar-team. Met de koop van Sauber wil Andretti nu ook een stap maken naar de Formule 1.

Alfa Romeo?

Hoe is Sauber nog te vinden op de grid? Het heet nu Alfa Romeo Racing, maar zit nog wel onder Zwitsers leiderschap. De aankoop van Sauber door Andretti is trouwens een deal waar Andretti Acquisition Corporation zo’n 80 procent aandelen heeft gekocht in Islero Investments, die de touwtjes van Sauber in handen hebben. Wat dit dus gaat doen met de naam Alfa Romeo is volslagen onbekend, want die worden er eigenlijk min of meer buiten gelaten. Concrete plannen om de naam Andretti Autosport aan het team toe te voegen zijn er nog niet.

Bestuurders

Dat allemaal in het team waar geweldige vent Bottas in 2022 landt. De aankoop van Sauber door Andretti schijnt ook weer nieuw licht op wie er naast de Fin komt te zitten. Naast huidige opties Guanyu Zhou of ‘gewoon’ Antonio Giovinazzi, komt nu ook Colton Herta op de lijst. Deze 21-jarige rijdt voor Andretti Autosport in de IndyCar en zou op de lijst staan voor een switch naar Formule 1. Des te meer omdat Gainbridge, zijn grootste sponsor, ook meedoet aan de deal met Sauber.

Alle partijen zijn nog niet erg vocaal over de aankoop. Baas van Sauber Frédéric Vasseur zegt bij de Turkse GP dit weekend dat dit ‘niet aan hem is momenteel’ en ook vanuit Andretti Autosport wordt alleen gezegd dat terug de F1 in leuk is, maar er eerst gericht wordt op de huidige stand van zaken. Verwacht dus zeker een vervolg. (via The Race)