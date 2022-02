Let op! Formule 1 seizoen begint al een ruime week eerder

De inmiddels traditionele start van het Formule 1 seizoen is zoals de laatste jaren een ruime week voordat de eerste race gereden gaat worden. En dit jaar is dat niet anders!

Hebben jullie er ook al zo’n zin in? 20 maart, de eerste race van het nieuwe Formule 1 seizoen? Wij op de redactie in elk geval wel, we kunnen niet wachten. Gelukkig kwam ons ter ore dat de inmiddels traditionele start van het nieuwe Formule 1 seizoen dit jaar al op 11 maart is.

Dan komt namelijk de nieuwe serie van Drive to Survive op Netflix. je weet wel, die show waaraan Max Verstappen niet wil meewerken omdat hij het allemaal nep vindt, maar waar wij stiekem allemaal naar uitkijken. Omdat het gewoon leuk is. Vind jij ook, ook al zeg je straks in de comments van niet, wij weten wel beter. Je vindt het gewoon leuk.

Het was me wel een Formule 1 seizoen hè?

De mannen (m/v/x) van Netflix vielen het afgelopen jaar natuurlijk wel met hun neuzen in de boter. Want mijn lieve hemel, wat was het een spannend seizoen. Het hoogtepunt speelde zich natuurlijk af in de laatste minuten van de GP van Abu Dhabi, maar daarvoor was het ook al bal.

Wat te denken van de crash tussen Lewis en Max op Monza, waar beide kemphanen de race voortijdig moesten staken (This is what you get when you don’t leave the space), de lekke band van Max in Baku, of natuurlijk de jammerlijk gefaalde moordaanslag van Lewis Hamilton op Max in Engeland.

Jammer nogmaals dat we niet de mening van Verstappen over deze zaken gaan zien, maar soit. Die kenden we toch al, het was namelijk allemaal de schuld van Lewis. Dixit Max.

Zet 11 maart in je agenda

Dus als jij het nieuwe Formule 1 seizoen ook iets eerder wil beginnen dan de rest van de mensen, zet die 11e maart dik rood omcirkeld in je agenda. Als je elke dag 1 aflevering kijkt, is de kans groot dat je na het bekijken van de laatste meteen door kan met de race. En anders kijk je gewoon een ouder seizoen terug, net zo makkelijk…

Dus we gaan nog heel even genieten van het knotsgekke seizoen 2021 met Drive to Survive op Netflix en daarna gaan we weer keihard los met het nieuwe seizoen.

Hadden we al gezegd dat we niet kunnen wachten?