Coolste bedrijfswagen van vandaag heeft een V8

De coolste bedrijfswagen is perfect voor de betere tuningshop-eigenaar.

Het is een van de beste films ooit gemaakt: het eerste deel van de Fast and the Furious. De impact van de film was enorm. Ineens was tuning helemaal populair en stegen Japanse sportwagens enorm in aanzien. Een getunede Supra is nu eenmaal cooler dan een originele Ferrari 348.

In de film die wegkijkt als een documentaire, is de protagonist een undercover politiebeambte. Zijn dekmanteel is een baantje bij een tuningsshop. Uiteraard hebben ze daar ook een auto van de zaak. In dit geval de coolste bedrijfswagen ooit gemaakt: de Ford F-150 SVT Lightning.

Tegenwoordig heb je Raptors en die zijn ook gaaf, maar dat zijn wat hogere pickups voor Baja-evenementen. De F-150 SVT Lightning was meer een asfalttijger.

Kleur van coolste bedrijfswagen van vandaag

Er staat er op dit moment eentje te koop op Bring-a-Trailer. Dat is een soort Collectables, maar dan voor de Verenigde Staten. Daar komen geregeld pareltjes voorbij en deze wilden we je niet onthouden.

Het is een exemplaar van het 2002 ‘model year’. Dat kun je zien aan de kleur ‘True Blue’, die alleen beschikbaar was in dat jaar. Eigenlijk ziet dit exemplaar er zelfs beter uit dan het origineel. Er zitten namelijk andere wielen op. Echter, omdat het design bijna identiek lijkt te zijn en ze verchroomd zijn, hebben ze meer een wow-factor. Ze misstaan dan ook zeker niet. De originele wielen zijn overigens gewoon aanwezig.

Onder de kap ligt een 5.4 liter Triton V8, die is voorzien van een Eaton-supercharger. Vanaf 2001 hadden deze motoren 380 pk en 610 Nm tot hun beschikking. Niet verkeerd. Deze krachten worden middels een viertraps automaat (meh) overgebracht op de achterwielen met een sperdifferentieel (Jee!).

6.000 mijl

Verder zitten alle boekjes en dergelijke erbij. Veel onderhoud heeft de coolste bedrijfswagen van vandaag niet nodig gehad. Ondanks de respectabele leeftijd van 20 jaar, heeft de F-150 SVT Lightning slechts 6.000 mijlen mee gereden. We vermoeden dan ook dat de prijs wat hoger uit gaat vallen dan de 35.000 dollars die nu geboden worden.

Maar hey, dan heb je wel iets bijzonders. Het is namelijk de ideale auto om naar een twijfelachtig winkeltje ermee te rijden om broodjes met tonijn te bestellen. Zonder korst, uiteraard. De advertentie kun je hier bekijken!

Meer lezen? Dit zijn de 25 snelste pick-ups!