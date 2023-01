Greenpeace & co willen de A12 blokkeren

Je doet er wellicht goed aan aanstaande zaterdag niet in de buurt van de A12 bij Den Haag te zijn in verband met een mogelijke blokkade.

Geen zin om in de file te staan? Wellicht is het dan een goed idee om aanstaande zaterdag de A12 bij Den Haag te vermijden. Het stukje snelweg is onderwerp van discussie. Een gevalletje overheid versus klimaatgekkies.

Vanmorgen arresteerde het Openbaar Ministerie (OM) zes klimaatactivisten verdenking van opruiing. De afgelopen dagen riepen ze op om aankomende zaterdag de A12 bij Den Haag te blokkeren. De oproep valt volgens het OM onder opruiing, waardoor de politie in actie kwam.

A12 Den Haag blokkade

De actie van het OM is mogelijk niet zonder gevolgen. Het oppakken van de klimaatgekkies heeft tot woede geleid bij diverse milieuorganisaties. Greenpeace, Urgenda, Milieudefensie, FNV, DeGoedeZaak, Both ENDS, Fossielvrij NL, Jonge Klimaatbeweging en Oxfam Novib hebben zich tegen de actie van het OM uitgesproken. Bestuurders van deze organisaties hebben al aangegeven mee te gaan doen aan de actie op zaterdag.

Al deze organisaties samen kunnen voor een hoop drama gaan zorgen op de A12. Het blokkeren van en zomaar stoppen op de snelweg is strafbaar. Daar wil je als nietsvermoedende automobilist niet tussenstaan: elektrische auto of niet. En hoewel het OM dacht met de actie van vanmorgen een signaal af te geven dat dit soort demonstraties niet oké zijn, lijkt het tegenovergestelde het effect. Kortom, dikke kans dat het zaterdag een bende gaat worden op de A12 bij Den Haag.

De gemeente Den Haag heeft nog geen besluit genomen of er eventuele maatregelen worden genomen om een blokkade op de A12 te voorkomen. De demonstratie staat gepland voor zaterdag 12:00 uur.