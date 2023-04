Michelin heeft helemaal geen zin in de Formule 1

Michelin vindt meedoen aan de Formule 1 alles behalve goede reclame…

Vroegâh was alles betâh. Is gewoon zo. Zelfs de nostalgie was vroeger beter dan nu. En dat gezegd hebbende, ook in de Formule 1 waren sommige dingen beter. Neem nou Jos Verstappen. Weet je nog hoe blij we waren toen hij op het podium stond? Nu is het vooral teleurstellend als die zoon van hem er niet staat.

Wat ook beter was, was het tanken. Lekker voluit blaffen en geen benzine sparen. Mooi man. En tot slot de verschillende leveranciers van banden. Was -op Amerika 2005 na- ook beter. Want het kon het verschil maken met welk merk banden je reed. Nu heb je alleen Pirelli.

Michelin wil niet de Formule 1 in

Vroeger had je ook Bridgestone bijvoorbeeld. En Michelin. En over die laatste bandenfabrikant gaat het vandaag. Zij willen namelijk niet de Formule 1 in als het contract met Pirelli in 2024 afloopt. Is geen goede reclame.

Dat zit zo, in de Formule 1 is het belangrijk dat de banden snel slijten, zodat er sneller gewisseld moet worden. En dat is volgens Michelin nou niet perse waar hun bedrijf voor staat, snel slijtende banden.

Michelin zou wel mee willen doen als deze ‘regels’ veranderen. Als ze weer gewoon kennis kunnen opdoen voor de straatbanden. En ook voor de naamsbekendheid hoeft Michelin het ook niet te doen, ook zonder de Formule 1 is het een van de bekendste bandenmerken ter wereld.

Waarvan akte.