Kunnen driespaaks velgen onder een hele brute Brabus?

Een Brabus met driespaaks velgen is eigenlijk heel fout. Maar in dit geval is het toch weer cool.

Velgen zijn een van de beste upgrades aan je auto. Het verandert het aangezicht meteen. En het mooie is, het is een upgrade die je vrij eenvoudig ongedaan maakt. Je wisselt ze zo om voor de OEM-liefhebbende volgende eigenaar. Bij @MartijnGizmo hebben ze er thuis een woord voor: ‘ontmodden’.

Dat zullen we in het geval van deze Mercedes-AMG SL. Het is er eentje die door de tovenaars uit Bottrop is aangepast. Het is de zogenaamde Brabus SL 750. De basis van deze auto is de Mercedes-AMG SL 63 4Matic. Dat is van zichzelf al geen stakker.

Tot 750 pk

Dat betekent dat de motor is gekieteld. Ze doen daar Brabus helemaal niet moeilijk over. Er zijn twee opties voor de SL63 AMG. In eerste instantie heb je de B40-650 Powerxtra-kit. Dan gaat ‘ie van 585 pk naar 650 pk en van 800 Nm naar 850 Nm. De topsnelheid blijft 315 km/u (begrensd). Van 0-100 km/u sprinten duurt dan geen 3,6 seconden, maar 3,5.

Het exemplaar dat je op de foto’s ziet, is echter een ‘750’. Dan krijg je twee aangepaste Brabus turbo’s met grotere schoepen. Vervolgens is er ook hier een externe ECU die de boel aanstuurt. Het resultaat is dan een maximum vermogen van 750 pk en een maximum koppel van 900 Nm. Dan sprint je in 3,3 seconden naar de 100 km/u en de topsnelheid bedraagt 315 km/u.

Driespaaks velgen

Qua uiterlijke wijzigingen zijn er natuurlijk de nodige carbon versiersels van Brabus. Er is een voorspoiler en er zijn twee luchtinlaten van het peperdure goedje gemaakt. Ook de grille, diffuser en achterspoiler zijn van koolstovezel. En omdat het een Brabus is, is de auto zwart.

In het geval van al die carbon onderdelen is dat misschien niet de beste keuze, want het contrast is te klein. In het echt (de auto staat op de Essen Motor Show 2023 op dit moment) ziet het er overigens echt top uit: Brabus is altijd wel perfecte fitment natuurlijk.

Dan het hoogtepuntje van de auto: de driespaaks velgen onder deze Brabus SL. Het zijn gesmede Monoblock II Evo’s. Ze zijn zelfs zo duur dat Brabus de prijs alleen op aanvraag aan je wil verklappen. De wielen zijn een breedset én een hoogteset. Voor zijn ze 10,5Jx21 met 275/35 R21 banden en achter zelfs 12×22 met 335/25 R22 Continentals eronder. Ze zullen je graag bij de Euromaster welkom heten als je een setje moet vervangen.