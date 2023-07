Duitse Autobahn wordt een hel aankomende zomer

Lekker op vakantie? Liever niet via de Duitse Autobahn, want er worden ellenlange files verwacht.

Heerlijk! Je auto volstouwen en rustig aan richting je vakantie rijden. Ik ben fan en vertrek dan ook volgende week naar Italië. Een reis van 1.500 kilometer, maar ik zie er niet tegenop. Sterker nog, ik heb zin in de rit. Het is toch een onderdeel van je reis en ik geniet er van. Echter, files zijn altijd vervelend en de verwachting is dat deze aanzienlijk zijn in Duitsland.

Files op de Duitse Autobahn

Overal kan je files tegenkomen: bij de tolpoorten, bij de grensovergang, bij ongelukken of omdat het gewoon knetterdruk is. Op de Duitse Autobahn ben je echter zeker weten het haasje, er zijn namelijk bijna 1.400 wegwerkzaamheden! De horror!

Arnoud Broekhuis van de ANWB weet het ook zeker: het wordt nog drukker dit jaar. Dit zegt hij tegen het Algemeen Dagblad waar hij ook laat optekenen dat er veel meer kampeerders op pad gaan. En ja, die gaan bijvoorbeeld met een auto (met of zonder sleurhut/aanhanger) of camper. Nog meer verkeer dus.

De Duitse snelwegen zijn toe aan onderhoud. Verleden jaar waren ze daar al mee bezig, maar dit jaar zullen er nog meer wegwerkzaamheden zijn. Welgeteld 1394.

Vakantieroutes

Om het nog vervelender te maken: de werkzaamheden zijn langs de meest belangrijke vakantieroutes. Hoe verzinnen ze het, maar goed. We hebben het hier over A3, de A5, de A8 bij München-Salzburg en de ringweg bij München. Maak je borst maar nat.

Je weet hoe het gaat. Allemaal terug naar één baan of twee banen, die zo smal zijn dat je nauwelijks met twee auto’s naast elkaar kan rijden. En dan heb je ook de angsthazen die überhaupt keihard op de rem gaan staan als ze de eerste bordjes van de wegwerkzaamheden zien. Met alle gevolgen van dien.

Ellende

Oké, we hebben je gewaarschuwd. Echter, veel mensen kunnen niet omrijden en zullen de Duitse Autobahn moeten pakken. De Duitsers verwachten dat het vanaf 14 juli heel druk gaat worden. Eind juli zal het helemaal los gaan, want dan heeft zowat heel Europa vrij.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Neem dus lekker een dagje eerder vrij en neem meer tijd voor je trip. Ga niet op de zaterdagen rijden en neem sowieso voldoende eten en drinken mee. Oh ja, laat je auto checken voordat je weg gaat om pech te voorkomen. Als je een afspraak kan maken bij je garage.

Gute reise.

Foto: Audi RS5 op de Autobahn gespot door @Diederik888