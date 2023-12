Gloednieuwe Suzuki Swift let op de kleintjes

Je kijkt naar de vierde generatie Suzuki Swift.

Suzuki heeft het nooit erg gevonden om te evolueren met de Swift. Generatie op generatie ging het mes in het design om vernieuwingen door te voeren. Als je kijkt naar het uiterlijk is de overgang van de derde generatie naar de vierde generatie wellicht niet zo groots als voorheen. Aan de andere kant: de derde gen Swift oogde ook nog niet zo oud.

Doorontwikkeling

Waarom veranderen om te veranderen, zullen we bij Suzuki gedacht hebben. En ja, dat heeft natuurlijk met de kosten te maken. In een wereld waar A- en B-segmenters steeds meer verdwijnen blijft Suzuki tenminste de Swift aanbieden. Het succesmodel uit Japan staat al jaren garant voor rijplezier in een betaalbare verpakking. Dat succes is wereldwijd, sinds 2003 verkocht Suzuki meer dan 9 miljoen exemplaren in 169 landen.

Dat is geen marketingpraat, we hebben de Swift in het verleden zelf aan de tand kunnen voelen als duurtest in de Autoblog Garage en deze conclusie getrokken. Met wat modificaties kwam naar voren dat je echt alle kanten op kunt met de hatchback. Daar moeten we wel bij zeggen dat sinds de introductie van de hybride de Swift iets té volwassen en daardoor wat minder leuk is geworden.

Motor

De vierde generatie Suzuki Swift komt ook weer als Hybrid op de markt. Dit is een atmosferische Z12E 1,2-liter driecilinder benzinemotor met 81 pk en 110 Nm koppel. Dit blokje krijgt hulp van een elektromotor van 2,3 kW en 50 Nm. Geen turbo dus, dat betekent uitwringen als een natte washand.

De hoogtijdagen van een model als de Swift Sport liggen helaas achter ons. Een leukere versie met bijvoorbeeld 150 pk betekent meer uitstoot. Iedere euro telt tegenwoordig, zeker bij de Nederlandse autoprijzen. Een hetere variant hoef je dan ook niet te verwachten, je zult het moeten doen met 82 trappelende paarden.

Wel uniek is de optie voor AllGrip. Vierwielaandrijving in het B-segment is alleen bij Suzuki te krijgen. Er is keuze uit een handbak of een CVT-automaat.

Afmetingen

3,86 meter lang, 1,73 meter breed en 1,49 meter hoog. Dat zijn de afmetingen van de vierde generatie Suzuki Swift. Daarmee is de auto in de hoogte en lengte 15 mm gegroeid. De bagageruimte is met 265 liter hetzelfde gebleven. Hier komt nog eens duidelijk naar voren dat het echt een doorontwikkeling betreft van de derde generatie Swift. Met een neergeklapte rugleuning heb je 589 liter aan ruimte. Een toename van 10 liter.

Interieur

Het interieur van de vierde generatie Suzuki Swift schreeuwt geen gezelligheid. Het is vooral functioneel. Standaard op iedere Swift is een 9 inch HD scherm in het interieur. Fans van analoge klokken, je kunt je lol op. Geen digitale tellers in de Swift maar gewoon ouderwetse klokken. Live like it’s 1999.

Marktlancering

De vierde generatie Suzuki Swift verschijnt in het tweede kwartaal van 2024 op de markt. Prijzen volgen in een later stadium. Kun je de komende maanden vast nadenken welk kleurtje het moet worden. Er is keuze uit negen tinten. Zes daarvan zijn nieuw. Je kunt kiezen voor Frontier Blue Pearl Metallic, Cool Yellow Metallic en Caravan Ivory Pearl Metallic, Burning Red Pearl Metallic en Frontier Blue Pearl Metallic.