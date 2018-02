Let op: Stern Auto heeft een unieke actie

Stern Auto is dé Mercedes-Benz bestelwagendealer van Nederland.

Ze zijn ook één van de eerste dealers in Nederland volledig gecertificeerd als Mercedes-Benz Van ProCenter. Dat houdt in dat Stern Auto vestingen heeft die volledig zijn ingericht voor de wensen van ondernemers met een Mercedes-Benz bestelwagen. Zowel in de showroom als in de werkplaats. Ruime openingstijden, vervangend vervoer, maatwerk voor op- en inbouw… Stern Auto biedt het allemaal.

Daarnaast is Stern Auto lekker actief als het gaat om het bedenken van eigen oplossingen en acties die in het voordeel werken van ondernemers. Zo hebben ze een drietal ludieke en unieke pakketten voor de Vito bestelwagen bedacht. Denk aan het Filedier-pakket, voor de ondernemer die nogal vaak in de file aansluit. Het Workaholic-pakket, voor de ondernemer die het liefst meer dan 24 uur in een dag stopt. Tot slot het Blikvanger-pakket, voor ondernemers die de Vito als visitekaartje zien en waarde hechten aan uitstraling. Al deze pakketten hebben opties die aansluiten bij de wensen van ondernemers. Hoewel het misschien een beetje met een knipoog bedoeld is, zijn de pakketten echt verkrijgbaar en onderstreept het de eindeloze mogelijkheden die men bij Stern Auto biedt. Kijk, dat kunnen we wel waarderen. Meer info? Check sternauto.nl.