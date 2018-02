Legendarisch raceteam keert terug

Komt er dan toch eindelijk een nieuw F1 team?

Williams, McLaren, Ferrari. Het zijn toevallig gewone achternamen, maar ook klinkende namen in de Formule 1. Een naam die zeker past in dat rijtje is Brabham. Brabham werd in 1962 opgericht door Jack Brabham (coureur) en Ron Tauranac (ontwerper). Brabham kan trots terugkijken naar twee periodes. De eerste is in de jaren ’60, waar hij tweemaal de rijderstitel binnenhaalde in 1966 en 1967. Tot nu toe is Brabham de enige coureur die een titel heeft behaald in een auto met dezelfde naam.

De tweede succesvolle periode is begin jaren ’80. Het team werd gerund door ene Bernie Ecclestone en de auto’s ontworpen door Gordon Murray. Met name Nelson Piquet was uitermate succesvol in die periode. In de jaren ’90 ging het allemaal hopeloos mis met Brabham waardoor ze in 1992 op de fles gaan.

In 2008 lijkt er goed nieuws te zijn: Brabham is weer helemaal terug! Althans, alleen de naam. Een stel autoveredelaars kwam erachter dat de naam Brabham voor een grijpstuiver overgenomen kon worden. Het waren bizarre bprojecten, de BMW ’s getuned door Brabham. De meest bekende is de Brabham BT92, een carbon monster dat 250.000 pond moest gaan kosten, terwijl een gewone M3 voor de een vijfde van dat bedrag te koop stond. Het zal u niet verbazen dat Brabham het uiteindelijk niet gehaald heeft, ondanks een getunede M5 (BT60) en X5 (BT70).

Vandaag lmaakt David Brabham kenbaar dat het merk weer helemaal terug is! Het is nog niet helemaal bekend wat Brabham gaat doen, maar het zal ongetwijfeld iets met autosport te maken hebben. Brabham laat op hun website weten dat het nieuwe project binnenkort onthuld wordt. Wellicht iets voor Daniil Kvyat of Robert Kubica?