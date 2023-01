Dit is de tofste VW ID Buzz van vandaag

De tofste VW ID Buzz die je vandaag gaat zien heeft hele gave wielen.

De Volkswagen ID Buzz is een bijzonder voertuig. Het is een van de eerste elektrische MPV’s voor de particulier. Ja, er zijn al elektrische personenbusjes van Stellantis, maar dat zijn iets meer keurig aangeklede bedrijfswagens met een paar zitrijen, dan een personenauto. De ID Buzz staat dan ook niet op het platform van een bedrijfswagen, maar het MEB-platform. Verwarrend is er ook een bedrijfswagen-versie van de ‘Buzz.

Net als met andere Volkswagen-busjes zullen er grote schare liefhebbers op af komen. Om jezelf een beetje te kunnen onderscheiden op het jaarlijkse Wörthersee-evenement, zijn ze bij Prior Design voor je aan de slag gegaan. Wat hebben ze gedaan? Nou, de tofste VW ID Buzz gebouwd die je je maar kunt voorstellen. Normaal gesproken is Prior zo’n veredelaar die het niet heel subtiel aanpakt, maar in dit geval wel.

OEM-Erlebnis

Neem bijvorbeeld de voorbumper. Die is breder, dieper en groter. Maar het is niet overdreven en misschien nog wel belangrijker: het motief van de ‘grille’ is identiek gebleven. Hierdoor heb je veel meer een OEM-Erlebnis. Het ziet er subtiel dik uit.

Aan de achterkant gebeurt hetzelfde: een iets dikkere bumper met andere ‘diffusor’, maar het ziet er niet enorm aftermarket uit. Er is overigens een reden om het niet uitbundig aan te pakken: range. Dikke bodykits met flinke verbreding zorgen voor meer weerstand en dus een mindere actieradius.

Uiteraard ziet de de tofste VW ID Buzz van deze vrijdag er wel heel erg cool uit. Dat heeft Prior voor elkaar gekregen door de auto flink lager te leggen. In principe is dat altijd beter voor de stabiliteit en voor de looks. Als je kiest voor een hoogwaardige schroefset, hoeft het niet eens te koste te gaan van het comfort. Helaas weten we alleen dat deze Buzz is verlaagd, maar niet op welke manier.

Wielen tofste VW ID Buzz van vandaag

Dan is er nog het hoogtepuntje en dat zijn die enorm gave velgen. Eigenlijk moeten we zeggen wieldop. Het gaat namelijk om de Rotiform Aerodisc, een hoedtik naar de BBS Turbo Fan-deksels uit de jaren ’70 en ’80. De Aerodisc plaats je op de velg. Heel toevallig moet die ook van rotiform zijn. Je kan de Aerodisc krijgen op de modellen BUC-M, LAS-R en RSE van Rotiform.

Qua toename van vermogen en prestaties is eveneens niets bekend. Er is dus nog geen pk bij gechipt, waarschijnlijk. Deze tofste VW ID Buzz van vandaag is vooral een voorproefje op dat wat komen gaat als het om modificaties voor de elektrische bus.

